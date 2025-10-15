Клиенты PARI верят в победу Pure~ над «бывшей» и считают Tundra фаворитом в матче с BB Team на BLAST Slam IV

15 октября пройдет второй игровой день группового этапа BLAST Slam IV по Dota 2. Одним из центральных матчей станет противостояние BB Team и Tundra Esports, в котором Pure~ впервые сыграет со своей бывшей командой. Серия в формате best-of-1 начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По мнению аналитиков, фаворитом матча будет BB Team, которая в стартовых турах одолела Liquid, но уступила Falcons. Поставить на успех состава gpK~ можно с котировкой 1.80. Коэффициент на BB Team с форой по фрагам (-5.5) составляет 2.05. Индивидуальный тотал фрагов команды из СНГ больше 26.5 можно взять за 1.87. Вероятность того, что в матче суммарно будет более 49.5 фрагов, оценивается котировкой 1.85.

Tundra пока идет без поражений — в первых матчах коллектив обыграл NAVI и Team Liquid. Для новичка Tundra Ивана Pure~ Москаленко грядущий поединок будет особенно — в конце сентября его кикнули из BB Team. Поставить на победу Pure~ над бывшей командой можно с котировкой 2.00. Тотал фрагов Tundra больше 23.5 доступен за 1.93. Вероятность того, что матч продлится дольше 44 минуты, оценивается коэффициентом 2.15.

Клиенты PARI, наоборот, склоняются к победе Tundra. На успех состава Pure~ приходится 63% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на этот матч — 116 000 рублей. Один из клиентов PARI сделал ставку с коэффициентом 1.68 на исход, при котором в матче будет менее 52.5 фрагов.

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. Чемпионат разделен на два этапа: в октябре будет проведена групповая стадия, а в ноябре — плей-офф, который состоится в Сингапуре. В турнире участвуют 12 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $1 млн.