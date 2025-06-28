Клиенты PARI: «Бавария» победит «Фламенго» и пройдет в четвертьфинал клубного ЧМ-2025

29 июня состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025 между «Фламенго» и «Баварией». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча немецкий клуб. Коэффициент на успех номинальных гостей поля в основное время игры — 1.67, что составляет 57% вероятности. Спрогнозировать победу бразильцев можно по коэффициенту 4.90 (или 19%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.00 (24%). При этом проход мюнхенцев в четвертьфинал клубного ЧМ котируется за 1.35 (71%), а победа клуба из Рио-Де-Жанейро с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти — за 3.25 (29%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Мюнхена. На победу «Баварии» в основное время матча приходится около 97% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 2% сделано в пользу бразильцев, еще приблизительно 1% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти соотношение 97% на 3% в пользу баварцев.

Заключить пари на то, что в предстоящем матче обе команды забьют минимум по одному голу в основное время, можно по коэффициенту 1.75. Если немцы забьют первыми, сыграет ставка за 1.53. Победа «Фламенго» в обоих таймах котируется за 11.50.

В своем последнем матче на клубном ЧМ «Бавария» проиграла «Бенфике» (0:1), а «Фламенго» сыграл вничью с «Лос-Анджелесом» (1:1). Аналитики PARI считают, что очное противостояние немцев и бразильцев будет более результативным, чем их предыдущие матчи. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех голов, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.15.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из клиентов сделал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 7.25 и в том числе на то, что «Бавария» пройдет в следующий раунд плей-офф, по котировке 1.35.

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате, с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. «Бавария» вышла со второго места из группы С, а «Фламенго» оказалось лидером квартета D. Соревнования продлятся до 13 июля. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю.

Перед этапом 1/8 финала «Бавария» остается одним из фаворитов турнира с коэффициентом 7.40 на итоговую победу. Ниже котировки на чемпионство только у «ПСЖ» (3.80), «Манчестер Сити» (3.90) и мадридского «Реала» (5.55). Поставить на чемпионство в КЧМ-2025 «Фламенго» можно за 27.00. Клуб из Рио — восьмой по шансам на триумф.