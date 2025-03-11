PARI: «Интер» не оставит шансов «Фейеноорду» и пройдет в четвертьфинал Лиги чемпионов

11 марта пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них сойдутся «Интер» и «Фейеноорд». Первая встреча завершилась победой итальянского клуба со счетом 2:0. Ответный поединок команд состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают фаворитами подопечных Симоне Индзаги. Поставить на победу «Интера» можно с котировкой 1.33, что соответствует примерно 72% вероятности. Успех «Фейеноорда» оценивается коэффициентом 10.00 (около 10%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 5.40 (приблизительно 18%).

Клиенты PARI не сомневаются в триумфе итальянского клуба. На победу «Интера» приходится 98% от общего оборота пари на исход встречи.

На проход «Интера» в следующую стадию аналитики дают котировку 1.01. Вероятность того, что «Фейеноорд» совершит камбэк на «Сан-Сиро» и пройдет в четвертьфинал, оценивается коэффициентом 26.00.

Аналитики полагают, что ответный матч получится достаточно результативным. Вероятность того, что «Интер» и «Фейеноорд» суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.20. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.67. На минимум четыре мяча в игре аналитики дают котировку 2.55. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 2.05. Обратный вариант можно взять с котировкой — 1.77.

«Интер» остается самой надежной командой в текущем розыгрыше ЛЧ — «нерадзурри» пропустили только один мяч за девять игр. Поставить на то, что подопечные Индзаги вновь сохранят свои ворота в неприкосновенности, можно с котировкой 1.90. Аналогичный коэффициент 1.90 аналитики дают и на хотя бы один гол «Фейеноорда».

Поставить на минимум два гола в исполнении «Интера» можно с котировкой 1.43. Коэффициент на то, что подопечные Индзаги забьют три мяча и более, составляет 2.40. В прошлом матче с «Фейеноордом» забитыми мячами отличились оба форварда «Интера» — Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам. Вероятность того, что в грядущем поединке свой гол забьет аргентинец, оценивается котировкой 2.20. Сделать ставку на то, что снова отличится французский форвард, можно за 2.50.

Наиболее вероятным результатом игры считается победа «Интера» со счетом 2:0. Это событие доступно в линии PARI за 6.50. Ничью 1:1 можно взять за 11.00. Коэффициент на успех «Фейеноорда» со счетом 2:0, который позволит команде перевести матч в овертайм, составляет 55.00.

«Интер» находится на шестом месте в списке фаворитов в борьбе за трофей. Вероятность того, что итальянский клуб выиграет кубок европейских чемпионов, оценивается котировкой 11.00. Поставить на то, что подопечные Индзаги, как и два года назад, дойдут до финала, можно с коэффициент 5.50. На неожиданный триумф в ЛЧ «Фейеноорда» аналитики дают котировку 700.00.