Клиенты PARI: «Реал Сосьедад» победит ПАОК в восьмом туре Лиги Европы

30 января в восьмом туре общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» примет ПАОК. Встреча состоится на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры в Стране басков букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» можно по коэффициенту 1.61, что соответствует примерно 60% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.85 (около 24%). Котировки на триумф ПАОК составляют 6.40 (приблизительно 16%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу фаворита. На победу «Реала Сосьедад» приходится примерно 98% от общего оборота пари на исход встречи.

В Сан-Себастьяне ожидается результативный футбол. По оценкам аналитиков PARI, команды Иманола Альгуасила и Рэзвана Луческу забьют как минимум три мяча на двоих. Это событие оценивается коэффициентом 1.78. Обратный вариант (не более двух мячей за игру) котируется за 2.05. Вероятность обмена голами составляет 1.80. Если хотя бы одна из команд не пропустит, сыграет коэффициент 1.95.

Наиболее вероятные результаты на рынке «точный счет» — ничья 1:1 за 7.00. Победа хозяев с минимальным счетом 1:0 и 2:0 идет в линии PARI за 7.50. Спрогнозировать индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 можно за 1.60. Ставки на гол ПАОК принимаются за 1.63. Котировки на победу любого из соперников с сухим счетом составляют 2.25.

Клиентам PARI также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков в этом матче. С наибольшей долей вероятности смогут нападающие хозяев Микель Оярсабаль и Орри Оускарсон. Пари на гол в их исполнении будет рассчитано за 2.70 и 3.00 соответственно. Котировки на голы российских легионеров ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева принимаются за 5.00 и 10.00 соответственно.

За первые семь туров Лиги Европы «Реал Сосьедад» и ПАОК набрали по десять очков и на данный момент делят 16–20-е места с «Аяксом», «Мидтьюлланном» и «Эльфсборгом». «Реал Сосьедад» идет девятым в чемпионате Испании, а ПАОК — четвертым в первенстве Греции.

Букмекеры считают главным фаворитом Лиги Европы «Тоттенхэм», предлагая на итоговый триумф «шпор» в сезоне-2024/25 коэффициент 5.50. «Реал Сосьедад» (10.00) и ПАОК (60.00) — пятый и 17-й по силам претенденты на победу в турнире.