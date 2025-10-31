Хоккейное пророчество от БК Балтбет: фрибет от 190 рублей за ставки на хоккей по линии

Партнерский проект
«Хоккейное пророчество» — очередная акция Baltbet для любителей хоккея. Размер фрибета — от 190 рублей, но условия участия максимально просты. Трудностей не возникнет даже у новичков.
Фрибет по промоакции «Хоккейное пророчество» станет доступен после выполнения 4 действий:
1. Регистрация в «Балтбет».
2. Переход на страницу акций.
3. Согласие с участием в промо «Хоккейное пророчество».
4. Выигрыш в 3 квалификационных пари.
Букмекер учитывает ординары по линии с коэффициентом от 1.80. Минимальная сумма — 300 рублей. Ставить можно только на хоккей.
После подтверждения участия на выполнение задания дается 24 часа. На странице акции включится таймер обратного отсчета. Там же можно увидеть список засчитанных квалификационных пари.
Фрибет можно поставить на экспресс и ординар. Минимальный кэф купона — 1.40. Максимальные значения не должны превышать 100.00. Если игрок собирает множественную ставку, то в билет можно добавить не более 10 исходов. Бонус активен в течение месяца после начисления.
Рассмотрим нюансы применения фрибета подробнее.
Максимальный размер бонуса
190 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
02.11.2025 (23:59 МСК)
Если игрок не уложится в отведенные сутки, акция завершится. Участвовать в промо повторно нельзя.
Плюсы
Минусы
|➕ Срок действия акции — сутки после активации
|➖ Учитываются только выигрыши
|➕ Минимальная ставка — 300 ₽
Букмекерская контора не регламентирует условия выбора матчей. Теоретически все 3 ставки можно заключить на одну игру. Сильно рисковать и ставить на большие коэффициенты не стоит. С ростом кэфов снижается вероятность выигрыша, поэтому оптимальнее играть на 1.80.