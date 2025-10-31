Хоккейное пророчество от БК Балтбет: фрибет от 190 рублей за ставки на хоккей по линии

Фрибет по промоакции «Хоккейное пророчество» станет доступен после выполнения 4 действий:

1. Регистрация в «Балтбет».

2. Переход на страницу акций.

3. Согласие с участием в промо «Хоккейное пророчество».

4. Выигрыш в 3 квалификационных пари.

Букмекер учитывает ординары по линии с коэффициентом от 1.80. Минимальная сумма — 300 рублей. Ставить можно только на хоккей.

После подтверждения участия на выполнение задания дается 24 часа. На странице акции включится таймер обратного отсчета. Там же можно увидеть список засчитанных квалификационных пари.