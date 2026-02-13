Олимпийский марафон от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за пари на Олимпиаду-2026

Награда будет начислена после того, как все шаги будут сделаны:

1. При необходимости зарегистрируйте аккаунт в Baltbet.

2. Активируйте таймер во вкладке «Олимпийский марафон».

3. Сформируйте 10 ставок на события Олимпиады.

Любое пари, одиночное или комбинированное, должно соответствовать условиям — сумма от 100 рублей и кэф от 1.70. Для постоянных пользователей предусмотрено увеличение бонуса.