Скоростной сет от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за ординары на теннис в лайве

Быстро, просто, выгодно!

Промо «Скоростной сет» от БК Baltbet предлагает проверить быстроту реакции и аналитические навыки по теннисным ставкам. За 2 часа игрок должен заключить 5 ординаров в live и получить фрибет от 100 рублей.

Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет за теннисные лайв-ставки

Свернуть

Участие требует от беттора:

1. Зарегистрироваться на платформе Baltbet.

2. Подтвердить согласие на участие в промоакции.

3. Сделать 5 ставок на теннисные турниры в течение 2 часов после активации бонуса.

Пари принимаются от 100 рублей с минимальным кэфом 1.30. По правилам акции не имеет значения выиграла ставка или проиграла.

Как отыграть фрибет от 100 рублей в рамках акции Скоростной сет в БК Балтбет

Свернуть

Акционный фрибет начисляется после выполнения всех условий БК. Бонус действителен 30 дней и может быть использован на любую ставку с коэффициентом от 1.40 до 100.00, за исключением систем. Экспресс-купоны допускают максимум 10 исходов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет

Свернуть

Ознакомимся с нюансами промо.

Максимальный размер бонуса

100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

13.11.2025 (23:59 МСК)

Принимаются только пари, оформленные на сайте или в приложении для смартфонов.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Быстрое выполнение заданий — за 2 часа можно забрать фрибет➖ Пари должны быть только в лайве
➕ Минимальные требования к ставкам 

Заключение

Свернуть

В Турине собрался элитный состав мужского тенниса, чтобы определить сильнейшего в финальном турнире года. Матчи в Италии могут стать отличной возможностью побороться за фрибет от букмекера. Ставки разрешено делать на отдельные подачи и геймы. Все 5 пари теоретически можно разместить на одной встрече.

Валентин Васильев

