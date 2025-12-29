Снежный ком от БК Балтбет: фрибет от 300 рублей за серию успешных пари на теннис

Для участия в бонусном предложении «Балтбет» пользователю следует выполнить ряд простых действий:

Зарегистрировать аккаунт. Согласиться с участием в промоакции «Снежный ком». Раскрутить банк со 100 рублей до 500.

Ставить можно на теннис в лайве. На выполнение задания отводится 5 часов. Начальная ставка — 100 рублей. Букмекер не регламентирует итоговые коэффициенты, поэтому можно выбирать любые исходы.

Важно, чтобы размер следующей ставки равнялся полному выигрышу по прошлой. Например, если беттор сначала поставит 100 рублей на кэф 1.50 и победит, в следующий раз ему придется заключать пари на 150. После серии непрерывных побед итоговый банк должен увеличиться до 500 рублей.