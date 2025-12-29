Снежный ком от БК Балтбет: фрибет от 300 рублей за серию успешных пари на теннис

Партнерский проект
БК Baltbet анонсировала промоакцию с механикой «лесенки». От беттора требуется продемонстрировать цикл побед, где каждая следующая ставка равна полному выигрышу прошлой. В случае успеха игрока ждет фрибет от 300 рублей.
Для участия в бонусном предложении «Балтбет» пользователю следует выполнить ряд простых действий:
Ставить можно на теннис в лайве. На выполнение задания отводится 5 часов. Начальная ставка — 100 рублей. Букмекер не регламентирует итоговые коэффициенты, поэтому можно выбирать любые исходы.
Важно, чтобы размер следующей ставки равнялся полному выигрышу по прошлой. Например, если беттор сначала поставит 100 рублей на кэф 1.50 и победит, в следующий раз ему придется заключать пари на 150. После серии непрерывных побед итоговый банк должен увеличиться до 500 рублей.
На использование фрибета букмекерская контора отводит 30 дней. Он подходит для ординаров и экспрессов. Компания установила игрокам максимально широкий диапазон коэффициентов — 1.40-100.
Таблица показывает на все подробные характеристики бонусного предложения букмекера.
Максимальный размер бонуса
от 300 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.01.2026 (23:59 МСК)
Повторное участие в бонусном предложении БК недопустимо. Если не уложиться в 5 часов, аккаунт пользователя автоматически отключится от акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Разрешается ставить даже на минимальные коэффициенты — 1.01
|➖ Необходимо показать непрерывный цикл побед
|➕ Фрибет обладает высокой вариативностью использования
|➖ Мало топовых матчей в период действия акции
Условия достаточно сложны, ведь нужно разогнать банк ставки непрерывной победной серией. Сделать это трудно, но пользователь свободен в выборе коэффициентов. При желании можно поставить даже на 5.00 и в случае успеха забрать фрибет сразу же.