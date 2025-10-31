Тыквенный спринт от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за серию выигрышей на теннис в лайве

Партнерский проект
«Балтбет» запустил очередную краткосрочную акцию. БК выдает фрибеты за серию успешных пари на теннис. Главное условие — увеличить банк ставки от 100 до 500 рублей. Причем учитываются только непрерывные победы.
Для участия в промоакции необходимо выполнить 4 шага:
1. Зарегистрируйтесь в Baltbet.
2. Перейдите на страницу акций и найдите «Тыквенный спринт».
3. Подтвердите участие.
4. Ставьте на теннис в лайве и выигрывайте.
Сумма первого пари — 100 рублей. Размер следующей ставки должен равняться выигрышу по предыдущей. В совокупности нужно набрать 500 рублей. Коэффициенты не регламентированы.
Путь от 100 рублей до 500 нужно пройти без поражений. Учитываются только пари на теннис в лайве.
Полученный в акции фрибет действует 1 месяц. Его разрешено поставить ординаром или экспрессом, но максимальное количество исходов в купоне не должно превышать 10. Интервал допустимых коэффициентов — 1.40-100.00.
Главные особенности промоакции представлены ниже.
Максимальный размер бонуса
200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
02.11.2025 (23:59 МСК)
После активации задания букмекерская контора не регламентирует время выполнения.
Плюсы
Минусы
|➕ Разрешены любые коэффициенты квалификационных ставок
|➖ Необходимо показать серию побед
|➕ Для участия можно начинать ставить от 100 ₽
Акция «Тыквенный спринт» от Baltbet подойдет любителям лесенок. Пользователям дается максимальная свобода выбора. Можно рискнуть и попытаться выполнить задания за 2-3 пари или действовать осторожнее, заключая пари на более низкие коэффициенты.