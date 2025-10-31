Ведомости
31 октября 11:10ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты за депозит
logo

Тыквенный спринт от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за серию выигрышей на теннис в лайве

200 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Простой бонус для любителей тенниса!

«Балтбет» запустил очередную краткосрочную акцию. БК выдает фрибеты за серию успешных пари на теннис. Главное условие — увеличить банк ставки от 100 до 500 рублей. Причем учитываются только непрерывные победы. 

Как получить фрибет от 200 рублей в БК Балтбет за выигрышные ставки на теннис в лайве

Свернуть

Для участия в промоакции необходимо выполнить 4 шага:

1. Зарегистрируйтесь в Baltbet.

2. Перейдите на страницу акций и найдите «Тыквенный спринт».

3. Подтвердите участие.

4. Ставьте на теннис в лайве и выигрывайте.

Сумма первого пари — 100 рублей. Размер следующей ставки должен равняться выигрышу по предыдущей. В совокупности нужно набрать 500 рублей. Коэффициенты не регламентированы.

Путь от 100 рублей до 500 нужно пройти без поражений. Учитываются только пари на теннис в лайве.

Как отыграть фрибет от 200 рублей за ставки на теннис в лайве в БК Балтбет

Свернуть

Полученный в акции фрибет действует 1 месяц. Его разрешено поставить ординаром или экспрессом, но максимальное количество исходов в купоне не должно превышать 10. Интервал допустимых коэффициентов — 1.40-100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей от Балтбет

Свернуть

Главные особенности промоакции представлены ниже.

Максимальный размер бонуса

200 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

02.11.2025 (23:59 МСК)

После активации задания букмекерская контора не регламентирует время выполнения. 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Разрешены любые коэффициенты квалификационных ставок➖ Необходимо показать серию побед
➕ Для участия можно начинать ставить от 100 ₽ 

Заключение

Свернуть

Акция «Тыквенный спринт» от Baltbet подойдет любителям лесенок. Пользователям дается максимальная свобода выбора. Можно рискнуть и попытаться выполнить задания за 2-3 пари или действовать осторожнее, заключая пари на более низкие коэффициенты. 

Валентин Васильев

