Тыквенный спринт от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за серию выигрышей на теннис в лайве

Для участия в промоакции необходимо выполнить 4 шага:

1. Зарегистрируйтесь в Baltbet.

2. Перейдите на страницу акций и найдите «Тыквенный спринт».

3. Подтвердите участие.

4. Ставьте на теннис в лайве и выигрывайте.

Сумма первого пари — 100 рублей. Размер следующей ставки должен равняться выигрышу по предыдущей. В совокупности нужно набрать 500 рублей. Коэффициенты не регламентированы.

Путь от 100 рублей до 500 нужно пройти без поражений. Учитываются только пари на теннис в лайве.