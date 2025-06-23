Оракул от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за ставки и прогнозы на футбол

Для активации предложения достаточно выполнить несколько простых шагов:

1. Создайте аккаунт на BetBoom или войдите в личный кабинет, если вы уже зарегистрированы.

2. Перейдите на страницу акции «Оракул: Клубный ЧМ» и оставьте свой прогноз на предложенное футбольное событие. Не забудьте нажать кнопку подтверждения.

3. Сделайте хотя бы 1 ставку на футбол. Это может быть ординар или экспресс. Минимальная сумма — 1000 рублей, кэф должен быть от 1.30.

4. За каждый правильный прогноз вы будете получать очки, которые повлияют на ваше место в турнирной таблице участников.

Каждый день в 12:00 МСК на странице акции открывается новый блок матчей КЧМ. Участникам необходимо успеть сделать прогнозы до начала первой игры дня.

За каждое точное предсказание игрок получает 1 балл. Очки суммируются и формируют вашу позицию в рейтинге участников, который доступен на сайте БК в режиме реального времени. Чем больше верных прогнозов, тем выше шанс оказаться среди лидеров. Чтобы получить баллы, обязательно нужно заключить хотя бы 1 ставку на футбол.

Подведение итогов состоится 26.06.2025. Призовой фонд разделят игроки из топ-200 рейтинга.

Место Фрибет 1 100 000 ₽ 2 75 000 ₽ 3 50 000 ₽ 4-5 25 000 ₽ 6-10 15 000 ₽ 11-20 10 000 ₽ 21-50 5000 ₽ 51-100 2000 ₽ 101-150 1000 ₽ 151-200 500 ₽

При одинаковом количестве очков выше окажется тот, кто заключил за период акции пари на большую сумму.