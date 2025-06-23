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23 июня 14:44ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты за депозит

Оракул от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за ставки и прогнозы на футбол

100000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Делай прогнозы на КЧМ и забирай фрибет до 100 000 рублей!

К Клубному чемпионату мира по футболу BetBoom подготовил нестандартную акцию, в которой каждый прогноз может приблизить вас к солидному фрибету вплоть до 100 000 рублей. Игрокам необходимо угадывать исходы матчей, делать ставки и подниматься в таблице лучших, чтобы попасть в число 200 победителей. Участвовать могут все желающие.

Как получить бонус BetBoom до 100 000 рублей в рамках акции Оракул

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Для активации предложения достаточно выполнить несколько простых шагов:

1. Создайте аккаунт на BetBoom или войдите в личный кабинет, если вы уже зарегистрированы.

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2. Перейдите на страницу акции «Оракул: Клубный ЧМ» и оставьте свой прогноз на предложенное футбольное событие. Не забудьте нажать кнопку подтверждения.

3. Сделайте хотя бы 1 ставку на футбол. Это может быть ординар или экспресс. Минимальная сумма — 1000 рублей, кэф должен быть от 1.30.

4. За каждый правильный прогноз вы будете получать очки, которые повлияют на ваше место в турнирной таблице участников.

Каждый день в 12:00 МСК на странице акции открывается новый блок матчей КЧМ. Участникам необходимо успеть сделать прогнозы до начала первой игры дня.

За каждое точное предсказание игрок получает 1 балл. Очки суммируются и формируют вашу позицию в рейтинге участников, который доступен на сайте БК в режиме реального времени. Чем больше верных прогнозов, тем выше шанс оказаться среди лидеров. Чтобы получить баллы, обязательно нужно заключить хотя бы 1 ставку на футбол. 

Подведение итогов состоится 26.06.2025. Призовой фонд разделят игроки из топ-200 рейтинга. 

Место

Фрибет

1

100 000 ₽

2

75 000 ₽

3

50 000 ₽

4-5

25 000 ₽

6-10

15 000 ₽

11-20

10 000 ₽

21-50

5000 ₽

51-100

2000 ₽

101-150

1000 ₽

151-200

500 ₽

При одинаковом количестве очков выше окажется тот, кто заключил за период акции пари на большую сумму.

Как отыграть бонус БетБум за участие в Оракуле

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Полученный фрибет можно использовать для ставки ординаром или экспрессом на любое событие из линии спорта либо киберспорта. Главное условие — коэффициент события должен быть не ниже 1.30 и не выше 3.50.

Разбивать фрибет на несколько ставок нельзя, он используется одним купоном. У вас будет 7 дней для его активации. После истечения этого срока бонус сгорает.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в BetBoom

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Выигрыш окажется у вас только при полном соблюдении всех условий:

  1. Авторизуйтесь на сайте и откройте раздел управления счетом.
  2. Перейдите в подраздел, связанный с выводом средств.
  3. Выберите подходящий способ получения денег. Например, банковскую карту, ЮMoney или кошелек ЦУПИС.
  4. Кликните по нужному варианту и перейдите к оформлению запроса на вывод.
  5. Укажите сумму, которую хотите снять, подтвердите операцию с помощью СМС-кода.

Текущий статус заявки отображается в разделе «История платежей».

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от BetBoom

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Рекомендуем тщательно изучить условия участия перед стартом.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

26.06.2025 (12:00 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса от BetBoom

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Механика у акции понятная и увлекательная. Заходишь на страницу «Оракула», выбираешь матч и просто жмешь либо на «П1», либо на «П2». Если прогноз заходит, получаешь балл. Ничья — балл достается всем, кто делал предсказание. 

На первый взгляд может показаться, что достаточно сделать еще 1 ставку и дело в шляпе. Но это иллюзия. Система устроена так, что при равенстве очков победу отдадут тому, кто оформил ставок на большую сумму.

На групповом этапе КЧМ все идет довольно предсказуемо. Фавориты уверенно побеждают, сюрпризов минимум. Это значит, что угадывают многие — конкуренция в таблице высокая. Баллов много, но и бетторов с одинаковым количеством очков достаточно. Тут как раз играет роль объем ставок.

Могу сказать, что акция хорошо продумана. Прогнозы увлекают, возможность получить фрибет до 100 000 рублей заставляет держать руку на пульсе турнира. Если участвовать, то только по-серьезному. Пассивных тут вряд ли наградят.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК BetBoom

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Если пропустить хотя бы 1 игровой день, то вы потеряете баллы. При таких раскладах догнать лидеров в рейтинге практически невозможно. Конкуренция высокая, любая пауза отбрасывает вас назад.

Нередко новички совершают ошибки уже на старте — регистрируются с некорректными данными или забывают пройти полную верификацию. В результате они даже не попадают в зачет участников или не могут получить бонус, несмотря на правильные прогнозы.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Перспектива выиграть значительную сумму➖ Получить солидный фрибет удастся лишь при крупном объеме ставок
➕ Принять участие может любой пользователь БК 

Сравнение бонуса Оракул от BetBoom с бонусами других БК

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Условия

Мелбет

Марафон

Лига Ставок

Название

Клубный турнир

Удачный старт

Чемпионский спринт

Максимальный размер бонуса

200 000 ₽

100 000 ₽

500 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.10

1.01

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

7 дней

7 дней

Минимальный депозит

500 ₽

100 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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«Оракул» от BetBoom — отличный повод следить за Клубным чемпионатом мира с дополнительной мотивацией. Выигрывают не только самые точные, но и самые активные. В целом акция несложная, азартная и с реальной перспективой получения бонуса.

Валентин Васильев

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