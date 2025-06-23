Оракул от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за ставки и прогнозы на футбол

Партнерский проект
К Клубному чемпионату мира по футболу BetBoom подготовил нестандартную акцию, в которой каждый прогноз может приблизить вас к солидному фрибету вплоть до 100 000 рублей. Игрокам необходимо угадывать исходы матчей, делать ставки и подниматься в таблице лучших, чтобы попасть в число 200 победителей. Участвовать могут все желающие.
Для активации предложения достаточно выполнить несколько простых шагов:
1. Создайте аккаунт на BetBoom или войдите в личный кабинет, если вы уже зарегистрированы.
2. Перейдите на страницу акции «Оракул: Клубный ЧМ» и оставьте свой прогноз на предложенное футбольное событие. Не забудьте нажать кнопку подтверждения.
3. Сделайте хотя бы 1 ставку на футбол. Это может быть ординар или экспресс. Минимальная сумма — 1000 рублей, кэф должен быть от 1.30.
4. За каждый правильный прогноз вы будете получать очки, которые повлияют на ваше место в турнирной таблице участников.
Каждый день в 12:00 МСК на странице акции открывается новый блок матчей КЧМ. Участникам необходимо успеть сделать прогнозы до начала первой игры дня.
За каждое точное предсказание игрок получает 1 балл. Очки суммируются и формируют вашу позицию в рейтинге участников, который доступен на сайте БК в режиме реального времени. Чем больше верных прогнозов, тем выше шанс оказаться среди лидеров. Чтобы получить баллы, обязательно нужно заключить хотя бы 1 ставку на футбол.
Подведение итогов состоится 26.06.2025. Призовой фонд разделят игроки из топ-200 рейтинга.
Место
Фрибет
1
100 000 ₽
2
75 000 ₽
3
50 000 ₽
4-5
25 000 ₽
6-10
15 000 ₽
11-20
10 000 ₽
21-50
5000 ₽
51-100
2000 ₽
101-150
1000 ₽
151-200
500 ₽
При одинаковом количестве очков выше окажется тот, кто заключил за период акции пари на большую сумму.
Полученный фрибет можно использовать для ставки ординаром или экспрессом на любое событие из линии спорта либо киберспорта. Главное условие — коэффициент события должен быть не ниже 1.30 и не выше 3.50.
Разбивать фрибет на несколько ставок нельзя, он используется одним купоном. У вас будет 7 дней для его активации. После истечения этого срока бонус сгорает.
Выигрыш окажется у вас только при полном соблюдении всех условий:
Текущий статус заявки отображается в разделе «История платежей».
Рекомендуем тщательно изучить условия участия перед стартом.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
26.06.2025 (12:00 МСК)
Механика у акции понятная и увлекательная. Заходишь на страницу «Оракула», выбираешь матч и просто жмешь либо на «П1», либо на «П2». Если прогноз заходит, получаешь балл. Ничья — балл достается всем, кто делал предсказание.
На первый взгляд может показаться, что достаточно сделать еще 1 ставку и дело в шляпе. Но это иллюзия. Система устроена так, что при равенстве очков победу отдадут тому, кто оформил ставок на большую сумму.
На групповом этапе КЧМ все идет довольно предсказуемо. Фавориты уверенно побеждают, сюрпризов минимум. Это значит, что угадывают многие — конкуренция в таблице высокая. Баллов много, но и бетторов с одинаковым количеством очков достаточно. Тут как раз играет роль объем ставок.
Могу сказать, что акция хорошо продумана. Прогнозы увлекают, возможность получить фрибет до 100 000 рублей заставляет держать руку на пульсе турнира. Если участвовать, то только по-серьезному. Пассивных тут вряд ли наградят.
Если пропустить хотя бы 1 игровой день, то вы потеряете баллы. При таких раскладах догнать лидеров в рейтинге практически невозможно. Конкуренция высокая, любая пауза отбрасывает вас назад.
Нередко новички совершают ошибки уже на старте — регистрируются с некорректными данными или забывают пройти полную верификацию. В результате они даже не попадают в зачет участников или не могут получить бонус, несмотря на правильные прогнозы.
Плюсы
Минусы
|➕ Перспектива выиграть значительную сумму
|➖ Получить солидный фрибет удастся лишь при крупном объеме ставок
|➕ Принять участие может любой пользователь БК
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«Оракул» от BetBoom — отличный повод следить за Клубным чемпионатом мира с дополнительной мотивацией. Выигрывают не только самые точные, но и самые активные. В целом акция несложная, азартная и с реальной перспективой получения бонуса.