Фонбет: кешбэк до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

Партнерский проект
С 19 апреля по 18 мая 2025 года букмекерская контора «Фонбет» проводит акцию «Кешбэк за ставки на киберспорт». Участники смогут получить фрибеты в зависимости от суммы проигрыша. Максимальный размер бонуса составляет 50 000 рублей.
Чтобы принять участие в акции, достаточно выполнить следующие требования организатора:
1. Создать аккаунт или войти в действующий.
2. Пройти процедуру идентификации.
3. Внести депозит.
4. Заключать пари на сумму от 500 рублей в разделе «Киберспорт».
Букмекер разрешает делать ставки любого типа. Общий коэффициент пари должен начинаться от 1.30. Прогнозы на спортивные симуляторы в акции участия не принимают.
Букмекер обещает кешбэк в размере 20% от проигранной суммы, но максимально 50 000 рублей в виде фрибета. Награды игрокам будут распределяться каждую неделю в следующие даты:
Для получения фрибета пользователь должен проиграть минимум 500 рублей на каждом этапе.
Фрибеты можно использовать только в одиночных ставках на любые спортивные события. Срок действия — 7 дней с момента получения. Требований по коэффициентам букмекер не выставляет.
Снятие денег проходит по следующей инструкции:
Все подробности предложения мы свели в таблице.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
18.05.2025 (23:59 МСК)
В рамках акции не считаются такие ставки:
Когда я узнал про акцию от БК Фонбет, решил сразу попробовать сделать несколько ставок на киберспорт. Мне интересны дисциплины Dota 2 и CS2, подкупил кешбэк за неудачные пари. Аккаунт на сайте БК у меня был, поэтому оставалось только совершать прогнозы. Порадовало, что все происходило без лишней волокиты. Начал с небольших сумм, чтобы присмотреться.
Понравилось, что жестких условий по отыгрышу фрибета БК не ставит. Его можно использовать не только на киберспортивные матчи, но и на любые другие спортивные события. Свобода действий в беттинге всегда высоко ценится.
Игроки могут столкнуться с такими проблемами:
Перед тем, как использовать бонус, лучше внимательно изучить все условия. Следите, чтобы коэффициенты и типы ставок соответствовали требованиям акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Фрибет до 50 000 ₽
|➖ Действует только для ставок на киберспорт
|➕ Фрибеты распределяются каждую неделю
|➖Необходимо проиграть минимум 500 ₽
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Ставки на киберспорт могут быть непредсказуемыми, но «Фонбет» помогает смягчить неудачи. Кешбэк до 50 000 рублей — это прекрасный шанс вернуть часть потерь и продолжить игру.
Партнерский проект