Фонбет: кешбэк до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

Когда я узнал про акцию от БК Фонбет, решил сразу попробовать сделать несколько ставок на киберспорт. Мне интересны дисциплины Dota 2 и CS2, подкупил кешбэк за неудачные пари. Аккаунт на сайте БК у меня был, поэтому оставалось только совершать прогнозы. Порадовало, что все происходило без лишней волокиты. Начал с небольших сумм, чтобы присмотреться.

Понравилось, что жестких условий по отыгрышу фрибета БК не ставит. Его можно использовать не только на киберспортивные матчи, но и на любые другие спортивные события. Свобода действий в беттинге всегда высоко ценится.