Эстафета 4 дней от БК Leon: бонус до 50 000 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
БК Leon представил новую короткую промоакцию. Она рассчитана на тех, кто активно делает ставки. Топ-100 самых успешных участников получат фрибеты до 50 000 рублей.
Для участия пользователю предстоит:
1. Зарегистрироваться в Leon и активировать личный счет.
2. Перейти к акции «Эстафета 4-х дней» и подтвердить участие.
3. Заключать ординары или экспрессы на лайв- либо прематч-события с минимальным кэфом 1.50 и суммой от 500 рублей.
Ставки принимаются на все виды спорта. За каждое пари начисляется 1 балл. Лидеры рейтинга выигрывают крупные фрибеты.
Место
Фрибет
1
50 000 ₽
2
25 000 ₽
3
15 000 ₽
4
7500 ₽
6-10
5000 ₽
11-15
3000 ₽
16-25
2500 ₽
26-35
2000 ₽
36-45
1500 ₽
46-75
1000 ₽
76-100
500 ₽
Применять бонусный фрибет можно только к 1 пари, разделять его нельзя. В акции разрешены ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.30 на любые события. После получения фрибета на ставку дается 7 дней.
Мы досконально разобрали все нюансы этой бонусной программы.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
27.11.2025 (23:59 МСК)
Победители станут известны 29.11.2025 в 00:01 МСК по сумме очков за ставки.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступно для всех видов спорта, что дает свободу выбора ставок
|➖ Акция длится всего 4 дня
|➕ Призовой фонд — 250 000 ₽ фрибетами
Простая система начисления баллов за каждое пари делает участие понятным. Высокий призовой фонд и сразу 100 победителей мотивируют не пропускать ни одного дня.