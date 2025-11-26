Ведомости
26 ноября 10:38ГлавнаяБонусы
БК ЛеонФрибеты за депозит
logo

Эстафета 4 дней от БК Leon: бонус до 50 000 рублей за ставки на спорт

50000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Гонка за фрибетами от проверенного букмекера!

БК Leon представил новую короткую промоакцию. Она рассчитана на тех, кто активно делает ставки. Топ-100 самых успешных участников получат фрибеты до 50 000 рублей.

Как получить бонус от Leon до 50 000 рублей в рамках промо Эстафета 4-х дней

Свернуть

Для участия пользователю предстоит:

1. Зарегистрироваться в Leon и активировать личный счет.

2. Перейти к акции «Эстафета 4-х дней» и подтвердить участие.

3. Заключать ординары или экспрессы на лайв- либо прематч-события с минимальным кэфом 1.50 и суммой от 500 рублей.

Ставки принимаются на все виды спорта. За каждое пари начисляется 1 балл. Лидеры рейтинга выигрывают крупные фрибеты.

Место

Фрибет

1

50 000 ₽

2

25 000 ₽

3

15 000 ₽

4

7500 ₽

6-10

5000 ₽

11-15

3000 ₽

16-25

2500 ₽

26-35

2000 ₽

36-45

1500 ₽

46-75

1000 ₽

76-100

500 ₽

Как отыграть бонус Leon до 50 000 рублей за пари на спорт

Свернуть

Применять бонусный фрибет можно только к 1 пари, разделять его нельзя. В акции разрешены ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.30 на любые события. После получения фрибета на ставку дается 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Leon

Свернуть

Мы досконально разобрали все нюансы этой бонусной программы.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

27.11.2025 (23:59 МСК)

Победители станут известны 29.11.2025 в 00:01 МСК по сумме очков за ставки.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Доступно для всех видов спорта, что дает свободу выбора ставок➖ Акция длится всего 4 дня
➕ Призовой фонд — 250 000 ₽ фрибетами 

Заключение

Свернуть

Простая система начисления баллов за каждое пари делает участие понятным. Высокий призовой фонд и сразу 100 победителей мотивируют не пропускать ни одного дня. 

Валентин Васильев

