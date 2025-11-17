Львиная охота: Испытание силы от БК Леон: фрибеты до 1000 рублей за пополнение счета

Партнерский проект
Букмекерская контора «Леон» запустила акцию «Львиная охота: Испытание силы». Промо позволяет игрокам получать фрибеты за внесение средств на счет. Размер бонуса варьируется от 250 до 1000 рублей в зависимости от суммы депозита.
Фрибет предоставляется только при полном соблюдении условий акции:
1. Оформить аккаунт в БК «Леон», если регистрация еще не выполнена.
2. На промостранице «Львиная охота. Испытание силы» выбрать кнопку для подтверждения участия.
3. Пополнить счет на сумму не менее 500 рублей.
Размер фрибета зависит от суммы депозита. Чем больше вносите денег, тем существеннее вознаграждение.
Депозит
Фрибет
От 500 ₽
250 ₽
От 1000 ₽
500 ₽
От 1500 ₽
750 ₽
От 2000 ₽
1000 ₽
Фрибет зачисляется сразу после выполнения всех условий. Его необходимо использовать полностью в рамках 1 пари. Ставка может быть одиночной или экспрессом. Общий коэффициент ограничен значениями от 1.70 до 3.00. Срок действия — 48 часов.
Ключевые моменты акции собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.70
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
2 дня
Срок окончания акции
26.11.2025 (23:59 МСК)
В период проведения промо бонус начисляется не более 1 раза на игрока.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Гарантированные фрибеты — каждый участник получает бонус за депозит
|➖ Ставка по фрибету принимается только при коэффициентах от 1.70 до 3.00, что ограничивает выбор событий
|➕ Простая механика участия — достаточно пополнить счет и подтвердить участие на странице акции
Акция от Leon отличается простотой и надежностью. Игрокам достаточно пополнить баланс, чтобы гарантированно получить бесплатную ставку.