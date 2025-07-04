БК Лига Ставок: фрибеты до 5000 и техника за подписку на телеграм-канал

Партнерский проект
Букмекерская компания «Лига Ставок» запускает розыгрыш фрибетов и ценных призов. В рамках предложения каждый зарегистрированный пользователь получает возможность выиграть современные гаджеты и бесплатные ставки на сумму до 5000 рублей. Подписавшись на официальный Телеграм-канал БК, можно претендовать на один из 20 призовых пакетов, среди которых iPhone 16 Pro Max, игровая приставка PS5 и другие подарки.
Участие в розыгрыше возможно при соблюдении обязательных пунктов:
1. Создать аккаунт на сайте букмекерской компании «Лига Ставок», если регистрация еще не выполнена.
2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Под постом с информацией о розыгрыше нажать кнопку «Участвовать».
Необходимо завершить все шаги до 15 июля 15:00 (МСК). Именно в это время будет проведен случайный отбор победителей. Информацию о выигрыше счастливчики получат лично в Telegram и на электронную почту, указанную при регистрации в «Лиге Ставок». Награды распределяются следующим образом.
Место
Приз
1
iPhone 16 Pro Max
2
PlayStation 5 Pro
3
PlayStation VR2
4
Apple iPad mini
5
Apple Air Pods 4
6-20
Фрибеты - от 2500 ₽ до 5000 ₽
Фрибет разрешается использовать только для заключения одиночных пари. Его срок действия составляет 30 календарных дней с момента зачисления на игровой счет. Никаких ограничений по минимальному коэффициенту для использования фрибета не предусмотрено.
В акции действуют конкретные положения и нормы.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.07.2025 (14:59 МСК)
Для регистрации в акции не требуется пополнение счета.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участвовать в акции могут все зарегистрированные пользователи Лиги Ставок
|➖ Определение призеров происходит через генератор случайных чисел
|➕ Клиентов ждет внушительный призовой фонд
Представьте, что всего за пару кликов в интернете можно стать обладателем новенького iPhone или крутой PlayStation 5 Pro. Эта акция от проверенного временем букмекера создана для тех, кто любит яркие эмоции и хорошие призы.