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4 июля 7:32ГлавнаяБонусы
БК Лига СтавокБездепозитные бонусыФрибеты без депозита

БК Лига Ставок: фрибеты до 5000 и техника за подписку на телеграм-канал

5000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Забирай фрибеты, iPhone или PS5 Pro!

Букмекерская компания «Лига Ставок» запускает розыгрыш фрибетов и ценных призов. В рамках предложения каждый зарегистрированный пользователь получает возможность выиграть современные гаджеты и бесплатные ставки на сумму до 5000 рублей. Подписавшись на официальный Телеграм-канал БК, можно претендовать на один из 20 призовых пакетов, среди которых iPhone 16 Pro Max, игровая приставка PS5 и другие подарки.

Как получить бонус БК Лига Ставок до 5000 рублей

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Участие в розыгрыше возможно при соблюдении обязательных пунктов:

1. Создать аккаунт на сайте букмекерской компании «Лига Ставок», если регистрация еще не выполнена.

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2.  Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Под постом с информацией о розыгрыше нажать кнопку «Участвовать».

Необходимо завершить все шаги до 15 июля 15:00 (МСК). Именно в это время будет проведен случайный отбор победителей. Информацию о выигрыше счастливчики получат лично в Telegram и на электронную почту, указанную при регистрации в «Лиге Ставок». Награды распределяются следующим образом.

Место

Приз

1

iPhone 16 Pro Max

2

PlayStation 5 Pro

3

PlayStation VR2 

4

Apple iPad mini

5

Apple Air Pods 4

6-20

Фрибеты - от 2500 ₽ до 5000 ₽

Как отыграть бонус до 5000 рублей от Лиги Ставок 

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Фрибет разрешается использовать только для заключения одиночных пари. Его срок действия составляет 30 календарных дней с момента зачисления на игровой счет. Никаких ограничений по минимальному коэффициенту для использования фрибета не предусмотрено.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Лиги Ставок

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В акции действуют конкретные положения и нормы.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

30 дней

Срок окончания акции

15.07.2025 (14:59 МСК)

Для регистрации в акции не требуется пополнение счета.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Участвовать в акции могут все зарегистрированные пользователи Лиги Ставок➖ Определение призеров происходит через генератор случайных чисел
➕ Клиентов ждет внушительный призовой фонд 

Заключение

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Представьте, что всего за пару кликов в интернете можно стать обладателем новенького iPhone или крутой PlayStation 5 Pro. Эта акция от проверенного временем букмекера создана для тех, кто любит яркие эмоции и хорошие призы.

Валентин Васильев

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