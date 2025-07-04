БК Лига Ставок: фрибеты до 5000 и техника за подписку на телеграм-канал

Участие в розыгрыше возможно при соблюдении обязательных пунктов:

1. Создать аккаунт на сайте букмекерской компании «Лига Ставок», если регистрация еще не выполнена.

2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Под постом с информацией о розыгрыше нажать кнопку «Участвовать».

Необходимо завершить все шаги до 15 июля 15:00 (МСК). Именно в это время будет проведен случайный отбор победителей. Информацию о выигрыше счастливчики получат лично в Telegram и на электронную почту, указанную при регистрации в «Лиге Ставок». Награды распределяются следующим образом.