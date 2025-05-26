Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний
26 мая 7:55ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты за депозит

Майский Fest от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 и поездка на финал Лиги чемпионов

100000 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Не упусти возможность посмотреть финальную игру ЛЧ вживую!

БК BetBoom запускает масштабную футбольную акцию с розыгрышем топовых призов. До 1 июня у всех клиентов букмекерской компании есть шанс выиграть поездку на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2026 в Будапешт, новенький PlayStation 5, фрибеты до 100 000 рублей и другие ценные призы. Достаточно делать ставки на футбольные встречи в рамках акции «Майский Fest». Каждый купон может приблизить к победе.

Как получить бонус BetBoom до 100 000 рублей

Свернуть

Чтобы присоединиться к турниру, выполните несколько простых шагов:

1. Войдите в аккаунт BetBoom или пройдите регистрацию.

image not found

2. Откройте промостраницу и нажмите кнопку «Принять участие».

3. Размещайте футбольные ставки типа ординар или экспресс с коэффициентом от 1.30.

За каждые 1000 рублей в ставках вы получаете 1 виртуальный мяч. Впоследствии их можно обменивать на специальные призовые боксы прямо на странице акции. Чем больше мячей, тем выше класс бокса и ценность подарков внутри. Среди содержимого:

  • Фрибеты от BetBoom.
  • Подарочные сертификаты Ozon.
  • Брендированный мерч.
  • Купоны на участие в финальном розыгрыше.

Всего доступно 5 уровней боксов. При открытии бокса 4-го уровня игрок получает дополнительно 10 купонов, за 5-го — сразу 30. Розыгрыш пройдет 04.06.2025. Среди всех участников, получивших купоны, случайным образом будут определены победители.

Подарок

Количество

Поездка на финал Лиги чемпионов 2026 в Будапешт (Венгрия)

1

PlayStation 5

1

Фрибет 100 000 ₽

2

Фрибет 50 000 ₽

2

Фрибет 15 000 ₽

5

Фрибет 10 000 ₽

5

Сертификат Ozon на 10 000 ₽

10

Мерч БК

30

Фрибет 5000 ₽

20

Как отыграть бонус BetBoom до 100 000 рублей

Свернуть

Точная длительность действия фрибета в рамках акции индивидуальна. Игрок получит информацию после начисления бонусных средств.

Фрибет можно использовать для ставки на любые спортивные или киберспортивные события. Коэффициент должен быть не ниже 1.30 и не выше 3.50. Разделить сумму фрибета нельзя.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в BetBoom

Свернуть

Выигрыш будет доступен после выполнения следующих условий.

  1. Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте или в приложении.
  2. Откройте главное меню пользователя.
  3. Перейдите в раздел «Работа со счетом» 
  4. Выберите вкладку «Выплаты».
  5. Укажите удобный способ снятия из предложенных вариантов.
  6. Введите сумму для вывода и подтвердите операцию.

Вывод средств в BetBoom возможен только после успешного прохождения верификации. Эта процедура подтверждает, что игрок достиг совершеннолетия, указал правильные личные данные и соблюдает правила букмекера.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Уделите минуту внимания основным аспектам данного предложения.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

Индивидуально

Срок окончания акции

01.06.2025 (23:59 МСК)

Ставки, которые сделаны по фрибетам, а также те, что были отменены, проданы или выкуплены, не учитываются в рамках акции.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Попасть на финал Лиги чемпионов — это давняя мечта, которая пока не сбылась. Когда главный матч Европы проходил в Москве, мне не удалось побывать на игре, поэтому я стал искать другие возможности. Акция BetBoom показалась отличным вариантом, тем более я часто ставлю на футбол. Меня радует, что в акции учитываются все ставки — это справедливо и удобно.

Особенно интересно, что призы разыгрываются через боксы. Это напоминает игру «Две шкатулки» из «Поля чудес». Не знаешь, что выпадет, и это добавляет азарта. Победителей объявят в июне, я искренне надеюсь, что окажусь среди счастливчиков.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК BetBoom

Свернуть

Чтобы не столкнуться с трудностями, пользователям стоит выполнять эти рекомендации:

  • Пройдите верификацию аккаунта как можно раньше.
  • Убедитесь, что ваши ставки соответствуют минимальному коэффициенту, указанному в акции.
  • Обязательно нажмите кнопку «Принять участие» на странице акции перед ставками.
  • Проверяйте срок действия фрибетов и купонов, чтобы не пропустить возможность их использования.
  • Внимательно выбирайте платежную систему и корректно вводите сумму при выводе выигрыша.

При возникновении вопросов обращайтесь в службу поддержки букмекера.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Шанс получить фрибет до 100 000 ₽ и множество других призов➖ Участвуют пари на футбольные матчи
➕ В акции учитываются все ваши ставки, включая проигрышные➖ Распределение призов происходит на основе случайной генерации

Сравнение бонуса Майский Fest с бонусами других БК

Свернуть

Ниже — актуальные бонусы и предложения от альтернативных букмекеров.

Условия

Лига Ставок

Балтбет

Winline

Название

Новый Джекпот

Сезоны

Фрибеты за регистрацию и депозит

Максимальный размер бонуса

100 000 000 ₽

15 000 ₽

1 000 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.40

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

до 31.08.2025

Минимальный депозит

100 ₽

От 1798 ₽ до 1998 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Счастливчикам достанутся действительно хорошие призы — от поездки на финальный матч Лиги чемпионов в Будапешт до PlayStation 5 и щедрых фрибетов. При этом для участия совсем необязательно ставить крупные суммы — шанс есть у каждого. Это делает акцию привлекательной для всех любителей футбола и беттинга.

Валентин Васильев

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гарросhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_akcii_e027c20385.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 150 000 ₽
Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гаррос
Получить бонусПодробнее
bonus timer13 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer584 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer205 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных