Майский Fest от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 и поездка на финал Лиги чемпионов

Чтобы присоединиться к турниру, выполните несколько простых шагов:

1. Войдите в аккаунт BetBoom или пройдите регистрацию.

2. Откройте промостраницу и нажмите кнопку «Принять участие».

3. Размещайте футбольные ставки типа ординар или экспресс с коэффициентом от 1.30.

За каждые 1000 рублей в ставках вы получаете 1 виртуальный мяч. Впоследствии их можно обменивать на специальные призовые боксы прямо на странице акции. Чем больше мячей, тем выше класс бокса и ценность подарков внутри. Среди содержимого:

Фрибеты от BetBoom.

Подарочные сертификаты Ozon.

Брендированный мерч.

Купоны на участие в финальном розыгрыше.

Всего доступно 5 уровней боксов. При открытии бокса 4-го уровня игрок получает дополнительно 10 купонов, за 5-го — сразу 30. Розыгрыш пройдет 04.06.2025. Среди всех участников, получивших купоны, случайным образом будут определены победители.