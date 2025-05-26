Майский Fest от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 и поездка на финал Лиги чемпионов

Партнерский проект
БК BetBoom запускает масштабную футбольную акцию с розыгрышем топовых призов. До 1 июня у всех клиентов букмекерской компании есть шанс выиграть поездку на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2026 в Будапешт, новенький PlayStation 5, фрибеты до 100 000 рублей и другие ценные призы. Достаточно делать ставки на футбольные встречи в рамках акции «Майский Fest». Каждый купон может приблизить к победе.
Чтобы присоединиться к турниру, выполните несколько простых шагов:
1. Войдите в аккаунт BetBoom или пройдите регистрацию.
2. Откройте промостраницу и нажмите кнопку «Принять участие».
3. Размещайте футбольные ставки типа ординар или экспресс с коэффициентом от 1.30.
За каждые 1000 рублей в ставках вы получаете 1 виртуальный мяч. Впоследствии их можно обменивать на специальные призовые боксы прямо на странице акции. Чем больше мячей, тем выше класс бокса и ценность подарков внутри. Среди содержимого:
Всего доступно 5 уровней боксов. При открытии бокса 4-го уровня игрок получает дополнительно 10 купонов, за 5-го — сразу 30. Розыгрыш пройдет 04.06.2025. Среди всех участников, получивших купоны, случайным образом будут определены победители.
Подарок
Количество
Поездка на финал Лиги чемпионов 2026 в Будапешт (Венгрия)
1
PlayStation 5
1
Фрибет 100 000 ₽
2
Фрибет 50 000 ₽
2
Фрибет 15 000 ₽
5
Фрибет 10 000 ₽
5
Сертификат Ozon на 10 000 ₽
10
Мерч БК
30
Фрибет 5000 ₽
20
Точная длительность действия фрибета в рамках акции индивидуальна. Игрок получит информацию после начисления бонусных средств.
Фрибет можно использовать для ставки на любые спортивные или киберспортивные события. Коэффициент должен быть не ниже 1.30 и не выше 3.50. Разделить сумму фрибета нельзя.
Выигрыш будет доступен после выполнения следующих условий.
Вывод средств в BetBoom возможен только после успешного прохождения верификации. Эта процедура подтверждает, что игрок достиг совершеннолетия, указал правильные личные данные и соблюдает правила букмекера.
Уделите минуту внимания основным аспектам данного предложения.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
01.06.2025 (23:59 МСК)
Ставки, которые сделаны по фрибетам, а также те, что были отменены, проданы или выкуплены, не учитываются в рамках акции.
Попасть на финал Лиги чемпионов — это давняя мечта, которая пока не сбылась. Когда главный матч Европы проходил в Москве, мне не удалось побывать на игре, поэтому я стал искать другие возможности. Акция BetBoom показалась отличным вариантом, тем более я часто ставлю на футбол. Меня радует, что в акции учитываются все ставки — это справедливо и удобно.
Особенно интересно, что призы разыгрываются через боксы. Это напоминает игру «Две шкатулки» из «Поля чудес». Не знаешь, что выпадет, и это добавляет азарта. Победителей объявят в июне, я искренне надеюсь, что окажусь среди счастливчиков.
Чтобы не столкнуться с трудностями, пользователям стоит выполнять эти рекомендации:
При возникновении вопросов обращайтесь в службу поддержки букмекера.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Шанс получить фрибет до 100 000 ₽ и множество других призов
|➖ Участвуют пари на футбольные матчи
|➕ В акции учитываются все ваши ставки, включая проигрышные
|➖ Распределение призов происходит на основе случайной генерации
Ниже — актуальные бонусы и предложения от альтернативных букмекеров.
Условия
Название
Новый Джекпот
Сезоны
Фрибеты за регистрацию и депозит
Максимальный размер бонуса
100 000 000 ₽
15 000 ₽
1 000 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.40
1.01
Срок отыгрыша
7 дней
до 31.08.2025
—
Минимальный депозит
100 ₽
—
От 1798 ₽ до 1998 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Счастливчикам достанутся действительно хорошие призы — от поездки на финальный матч Лиги чемпионов в Будапешт до PlayStation 5 и щедрых фрибетов. При этом для участия совсем необязательно ставить крупные суммы — шанс есть у каждого. Это делает акцию привлекательной для всех любителей футбола и беттинга.
Партнерский проект