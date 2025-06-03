Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей

Для получения бонуса необходимо предварительно выполнить определенные условия:

1. Зарегистрироваться в мобильном приложении букмекерской компании до 15 июня 2025 года.

2. Пройти верификацию: подтвердить личность в соответствии с требованиями БК.

3. Пополнить игровой счет на сумму, превышающую минимальный порог.

С 15 июня 2025 года стартует первая волна акции «Море фрибетов» от Winline. На этой стадии участникам предстоит открыть 1 из 9 карточек с фрибетами в приложении букмекера. Номинал приза определяется случайным образом. Эта опция предоставляется клиентам, которые внесли депозит и прошли верификацию.

После открытия карточки пользователь получает доступ к реферальной программе. В личном кабинете появится персональная ссылка, с помощью которой можно приглашать друзей. За каждого игрока, который присоединится к акции, начисляется фрибет номиналом 25 рублей.

Дополнительно запускается рейтинг «Топ по приглашенным друзьям». Те, кто приведет наибольшее количество участников, получат фрибеты крупного номинала.

Место Фрибет 1 500 000 ₽ 2 350 000 ₽ 3 150 000 ₽ 4 75 000 ₽ 5 25 000 ₽

Приглашенными друзьями могут быть любые участники — как новые, так и уже зарегистрированные. Главное, чтобы они выполнили все условия: подтвердили личность, внесли депозит, приняли участие в первой волне акции и получили фрибет.

Волна №2 будет проходить с 28 июня по 6 июля 2025 года.