22 октября 8:26ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК PARI: 1000 рублей за подписку на каналы букмекера в Telegram и MAX

1000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
подписывайтесь на соцсети и получайте призы!

PARI анонсировали масштабный розыгрыш фрибетов. Контора сформировала призовой фонд на 50 000 рублей, который распределит между 50 победителями. Счастливчики заберут по 1000 рублей, призеров определит рандомизатор. 

Как получить бонус PARI на 1000 рублей за розыгрыши в социальных сетях

Свернуть

Чтобы претендовать на бонусное предложение букмекера, беттору требуется:

1. Быть клиентом PARI.

2. Подписаться на контору в Telegram

3. Вступить в канал БК в мессенджере MAX

4. Нажать на «Хочу фрибет» под постом.

В последний день розыгрыша букмекерская контора определит 50 победителей. Их установят при помощи программы-рандомизатора. Между счастливчиками поровну распределят призовой фонд в 50 000 рублей. В результате каждый игрок получит фрибет на 1000. 

Как отыграть бонус PARI на 1000 рублей за подписку на Telegram и MAX

Свернуть

БК сообщит все требования по отыгрышу индивидуально. Чаще БК разрешает ставить фрибеты в течение 5 суток. Контора не ограничивает нижний порог пари и разрешает применять бонус даже на кэфах с 1.01. Как правило, ставить разрешается ординары и экспрессы. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

Детальные требования промоакции собраны ниже. 

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

27.10.2025 (19:00 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Акция бездепозитная➖ Всего 50 победителей
➕ Нужна только подписка  

Заключение

Свернуть

БК сформировала промоакцию с максимально простыми условиями для пользователей. Главное достоинство — необходимость подписки на 2 канала. Мессенджер MAX пока не так популярен, как Telegram, поэтому можно ожидать небольшого количества участников. В результате шансы на победу и получение фрибета возрастают. 

Валентин Васильев

