БК PARI: 1000 рублей за подписку на каналы букмекера в Telegram и MAX

PARI анонсировали масштабный розыгрыш фрибетов. Контора сформировала призовой фонд на 50 000 рублей, который распределит между 50 победителями. Счастливчики заберут по 1000 рублей, призеров определит рандомизатор.
Чтобы претендовать на бонусное предложение букмекера, беттору требуется:
1. Быть клиентом PARI.
2. Подписаться на контору в Telegram.
3. Вступить в канал БК в мессенджере MAX.
4. Нажать на «Хочу фрибет» под постом.
В последний день розыгрыша букмекерская контора определит 50 победителей. Их установят при помощи программы-рандомизатора. Между счастливчиками поровну распределят призовой фонд в 50 000 рублей. В результате каждый игрок получит фрибет на 1000.
БК сообщит все требования по отыгрышу индивидуально. Чаще БК разрешает ставить фрибеты в течение 5 суток. Контора не ограничивает нижний порог пари и разрешает применять бонус даже на кэфах с 1.01. Как правило, ставить разрешается ординары и экспрессы.
Детальные требования промоакции собраны ниже.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
27.10.2025 (19:00 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Акция бездепозитная
|➖ Всего 50 победителей
|➕ Нужна только подписка
БК сформировала промоакцию с максимально простыми условиями для пользователей. Главное достоинство — необходимость подписки на 2 канала. Мессенджер MAX пока не так популярен, как Telegram, поэтому можно ожидать небольшого количества участников. В результате шансы на победу и получение фрибета возрастают.