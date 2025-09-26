Ведомости
26 сентября
БК ВинлайнАкции

Joga bonito от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за участие в игре с Роналдиньо

250000 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Участвуйте и получайте крупные бонусы!

Букмекерская компания Winline запускает новый интерактив Joga bonito. Игра приурочена к назначению Роналдиньо амбассадором бренда. Всего в акции разыгрывается 6 000 000 рублей фрибетами, с распределением по ежедневным и итоговому рейтингам.

Как получить бонус Winline до 250 000 рублей за участие в игре Joga bonito

Для участия достаточно выполнить несколько шагов:

1. Создайте аккаунт или войдите в существующий профиль.

2. Загрузите приложение БК на свой iPhone или Android.

3. Перейдите в раздел мини-игры Joga bonito внутри приложения.

4. Следуйте за движениями Роналдиньо: выполняя финты с помощью тапов и свайпов в нужный момент.

5. Набирайте очки и продвигайтесь в рейтинге лидеров.

6. Размещайте ставки от 1000 рублей, чтобы получить дополнительные попытки и усилители результатов.

Мини-игра поддерживается только на обновленной версии приложения Winline. Участник управляет персонажем, выполняющим футбольные финты, и получает очки за точные действия.

  • Тап (короткое нажатие) — до 100 очков.
  • Свайп (движение пальцем) — до 150 очков.
  • Серии точных действий активируют комбо-финты с множителем очков: ×1.1, ×1.2 и так далее, до ×2.0 при 10 удачных финтах.
  • Точность выше 95 % по завершении попытки приносит +1000 очков.
  • Каждая ошибка уменьшает результат на 50 очков.

Ежедневно предоставляются 3 бесплатные попытки. Дополнительные начисляются за каждые 1000 рублей ставок. Максимальное количество попыток в день — 1000. Существуют некоторые бустеры за пари:

  • Золотая бутса — при ставках от 5000 рублей дает возможность точнее выполнять таповые комбинации.
  • Золотой мяч — ставки от 10 000 рублей активируют удвоение очков на 10 секунд.

Схема выдачи наград представлена ниже.

Место

Ежедневный фрибет

Итоговый фрибет

1

50 000 ₽

250 000 ₽

2

40 000 ₽

200 000 ₽

3

30 000 ₽

150 000 ₽

4

20 000 ₽

125 000 ₽

5

17 500 ₽

100 000 ₽

6

15 000 ₽

90 000 ₽

7

12 500 ₽

75 000 ₽

8

9000 ₽

60 000 ₽

9

7000 ₽

45 000 ₽

10

4000 ₽

30 000 ₽

11-25

3000 ₽

15 000 ₽

26-50

1000 ₽

8000 ₽

51-100

500 ₽

5000 ₽

101-250

3000 ₽

251-500

1500 ₽

501-750

1000 ₽

751-1000

500 ₽

Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей за участие в игре с Роналдиньо 

Фрибет разрешено применять на любые ординары и экспрессы без ограничений по кэфу. Активен он 30 дней с даты зачисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Подробная информация о промо доступна в табличной форме.

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽ (для дополнительных попыток)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

02.10.2025 (23:59 МСК)

Кроме того, в телеграм-канале WINLINE MLBB организован конкурс с призами: 17-й iPhone, фрибеты и внутриигровые алмазы.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Возможность выиграть крупные фрибеты➖ Получить бонус возможно только на мобильном устройстве
➕ Участие в мини-игре доступно даже без денег на счете➖ Ограничение по бесплатным попыткам

Заключение

Легендарные финты Роналдиньо сложно повторить, но интерактив дает шанс попробовать свои навыки. Играть можно бесплатно, однако для крупных фрибетов потребуется делать ставки.

Валентин Васильев

