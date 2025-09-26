Joga bonito от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за участие в игре с Роналдиньо

Партнерский проект
Букмекерская компания Winline запускает новый интерактив Joga bonito. Игра приурочена к назначению Роналдиньо амбассадором бренда. Всего в акции разыгрывается 6 000 000 рублей фрибетами, с распределением по ежедневным и итоговому рейтингам.
Для участия достаточно выполнить несколько шагов:
1. Создайте аккаунт или войдите в существующий профиль.
2. Загрузите приложение БК на свой iPhone или Android.
3. Перейдите в раздел мини-игры Joga bonito внутри приложения.
4. Следуйте за движениями Роналдиньо: выполняя финты с помощью тапов и свайпов в нужный момент.
5. Набирайте очки и продвигайтесь в рейтинге лидеров.
6. Размещайте ставки от 1000 рублей, чтобы получить дополнительные попытки и усилители результатов.
Мини-игра поддерживается только на обновленной версии приложения Winline. Участник управляет персонажем, выполняющим футбольные финты, и получает очки за точные действия.
Ежедневно предоставляются 3 бесплатные попытки. Дополнительные начисляются за каждые 1000 рублей ставок. Максимальное количество попыток в день — 1000. Существуют некоторые бустеры за пари:
Схема выдачи наград представлена ниже.
Место
Ежедневный фрибет
Итоговый фрибет
1
50 000 ₽
250 000 ₽
2
40 000 ₽
200 000 ₽
3
30 000 ₽
150 000 ₽
4
20 000 ₽
125 000 ₽
5
17 500 ₽
100 000 ₽
6
15 000 ₽
90 000 ₽
7
12 500 ₽
75 000 ₽
8
9000 ₽
60 000 ₽
9
7000 ₽
45 000 ₽
10
4000 ₽
30 000 ₽
11-25
3000 ₽
15 000 ₽
26-50
1000 ₽
8000 ₽
51-100
500 ₽
5000 ₽
101-250
—
3000 ₽
251-500
—
1500 ₽
501-750
—
1000 ₽
751-1000
—
500 ₽
Фрибет разрешено применять на любые ординары и экспрессы без ограничений по кэфу. Активен он 30 дней с даты зачисления.
Подробная информация о промо доступна в табличной форме.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽ (для дополнительных попыток)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
02.10.2025 (23:59 МСК)
Кроме того, в телеграм-канале WINLINE MLBB организован конкурс с призами: 17-й iPhone, фрибеты и внутриигровые алмазы.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Возможность выиграть крупные фрибеты
|➖ Получить бонус возможно только на мобильном устройстве
|➕ Участие в мини-игре доступно даже без денег на счете
|➖ Ограничение по бесплатным попыткам
Легендарные финты Роналдиньо сложно повторить, но интерактив дает шанс попробовать свои навыки. Играть можно бесплатно, однако для крупных фрибетов потребуется делать ставки.