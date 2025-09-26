Joga bonito от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за участие в игре с Роналдиньо

Для участия достаточно выполнить несколько шагов:

1. Создайте аккаунт или войдите в существующий профиль.

2. Загрузите приложение БК на свой iPhone или Android.

3. Перейдите в раздел мини-игры Joga bonito внутри приложения.

4. Следуйте за движениями Роналдиньо: выполняя финты с помощью тапов и свайпов в нужный момент.

5. Набирайте очки и продвигайтесь в рейтинге лидеров.

6. Размещайте ставки от 1000 рублей, чтобы получить дополнительные попытки и усилители результатов.

Мини-игра поддерживается только на обновленной версии приложения Winline. Участник управляет персонажем, выполняющим футбольные финты, и получает очки за точные действия.

Тап (короткое нажатие) — до 100 очков.

Свайп (движение пальцем) — до 150 очков.

Серии точных действий активируют комбо-финты с множителем очков: ×1.1, ×1.2 и так далее, до ×2.0 при 10 удачных финтах.

Точность выше 95 % по завершении попытки приносит +1000 очков.

Каждая ошибка уменьшает результат на 50 очков.

Ежедневно предоставляются 3 бесплатные попытки. Дополнительные начисляются за каждые 1000 рублей ставок. Максимальное количество попыток в день — 1000. Существуют некоторые бустеры за пари:

Золотая бутса — при ставках от 5000 рублей дает возможность точнее выполнять таповые комбинации.

Золотой мяч — ставки от 10 000 рублей активируют удвоение очков на 10 секунд.

Схема выдачи наград представлена ниже.