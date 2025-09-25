БК Winline: фрибеты до 3000 рублей и алмазы за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
БК Winline объявляет старт розыгрыша в честь выхода глобального патча NEXT и начала MCC S6. Для игроков подготовлено 40 призовых мест. Среди подарков — iPhone 17 Air, алмазы для игрового прогресса и фрибеты для ставок. Каждый участник может получить награду за подписку на канал.
Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно выполнить несколько действий:
1. Откройте аккаунт в Winline, если у вас еще нет регистрации.
2. Подпишитесь на официальный канал WINLINE MLBB в телеграме.
3. Поставьте лайк публикации и нажмите кнопку «Участвовать».
4. В комментариях укажите команду, которую поддерживаете на MCC S6.
Winline случайным образом определит 40 победителей 31 октября. Ниже представлено распределение наград по местам.
Место
Приз
1
iPhone 17 Air
2-10
5000 алмазов
11-20
3000 алмазов
21-30
2000 алмазов
31-40
Фрибет 3000 ₽
Правила использования фрибета позволяют выбирать между одиночной ставкой или экспрессом без ограничений по коэффициенту. Бонус будет доступен в вашем аккаунте 30 дней. Чтобы не упустить возможность получить выигрыш, активируйте его вовремя.
Основные сведения о розыгрыше представлены в удобной таблице.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.10.2025 (11:00 МСК)
Для зачисления алмазов важно сообщить свой ID и ID Zone в игре.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Простые условия участия — достаточно подписки, лайка, клика по кнопке и комментария
|➖ Только 40 призовых мест
|➕ Призы для разных категорий игроков
Для одних Winline подготовил алмазы для игры, другие получат фрибеты на ставки. В итоге все должны остаться довольны. Сама механика участия крайне проста, даже клиентам без опыта разобраться не составит труда.