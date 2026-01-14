WINBINGO от БК Winline: фрибет 3000 рублей за прогноз на события года в мире киберспорта

Ведомости
Соберите свое бинго и станьте победителем!

Букмекерская компания Winline приглашает любителей киберспорта принять участие в акции с прогнозом событий будущего года. Формат конкурса позволяет без ставок и вложений выбрать варианты, которые, по мнению игрока, реализуются в 2026 году. В качестве награды за верное предсказание предусмотрен фрибет на 3000 рублей.

Как получить бонус Winline до 3000 рублей за прогноз на киберспортивные события года

Свернуть

Доступ к акции предоставляется после выполнения всех обязательных условий:

1. Авторизоваться или зарегистрироваться в системе Winline.

2. Подписаться на канал WINLINE Esports в Telegram.

3. Отметить на картинке события, которые, по вашему мнению, реализуются в 2026 году.

4. Оставить комментарий с прогнозом под конкурсной публикацией.

Пополнения счета и совершения ставок не требуются. Участникам предлагается выбрать варианты прогноза из представленного списка:

  • Valve официально объявит о разработке Half-Life 3.
  • Игрок Sasavot вновь получит статус slay king.
  • Стоимость видеокарт продолжит расти.
  • Компания Ubisoft прекратит свою деятельность.
  • Релиз GTA VI будет отложен на более поздний срок.
  • Команда Team Spirit выиграет мейджор.
  • Ликс перейдет в разряд профессиональных игроков.
  • GUNS представят обновленный состав.
  • Falcons завоюют титул на одном из турниров CS2.

Самые точные прогнозисты по итогам конкурса получат фрибет на сумму 3000 рублей.

Как отыграть бонус Winline до 3000 рублей за участие в акции WINBINGO

Свернуть

Срок использования фрибета составляет 30 дней. Его можно применить к любым ставкам без требований к коэффициентам.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от Winline

Свернуть

В этой таблице перечислены все ключевые моменты акции.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

31.01.2026 (23:59 МСК)

Прием прогнозов закрывается в конце января. Победители станут известны только в декабре 2026 года.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Быстрый вход в конкурс: регистрация, подписка и прогноз➖ Длительный срок ожидания итогов
➕ Участие бесплатное 

Заключение

Свернуть

БК Winline приглашает клиентов заполнить бинго с прогнозами на главные события киберспорта 2026 года. Количество выборов не ограничено, все решает сам игрок. Главное — это не забыть в декабре проверить свои результаты.

Валентин Васильев

