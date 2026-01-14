WINBINGO от БК Winline: фрибет 3000 рублей за прогноз на события года в мире киберспорта

Букмекерская компания Winline приглашает любителей киберспорта принять участие в акции с прогнозом событий будущего года. Формат конкурса позволяет без ставок и вложений выбрать варианты, которые, по мнению игрока, реализуются в 2026 году. В качестве награды за верное предсказание предусмотрен фрибет на 3000 рублей.