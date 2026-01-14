WINBINGO от БК Winline: фрибет 3000 рублей за прогноз на события года в мире киберспорта

Партнерский проект
Букмекерская компания Winline приглашает любителей киберспорта принять участие в акции с прогнозом событий будущего года. Формат конкурса позволяет без ставок и вложений выбрать варианты, которые, по мнению игрока, реализуются в 2026 году. В качестве награды за верное предсказание предусмотрен фрибет на 3000 рублей.
Доступ к акции предоставляется после выполнения всех обязательных условий:
1. Авторизоваться или зарегистрироваться в системе Winline.
2. Подписаться на канал WINLINE Esports в Telegram.
3. Отметить на картинке события, которые, по вашему мнению, реализуются в 2026 году.
4. Оставить комментарий с прогнозом под конкурсной публикацией.
Пополнения счета и совершения ставок не требуются. Участникам предлагается выбрать варианты прогноза из представленного списка:
Самые точные прогнозисты по итогам конкурса получат фрибет на сумму 3000 рублей.
Срок использования фрибета составляет 30 дней. Его можно применить к любым ставкам без требований к коэффициентам.
В этой таблице перечислены все ключевые моменты акции.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.01.2026 (23:59 МСК)
Прием прогнозов закрывается в конце января. Победители станут известны только в декабре 2026 года.
Плюсы
Минусы
|➕ Быстрый вход в конкурс: регистрация, подписка и прогноз
|➖ Длительный срок ожидания итогов
|➕ Участие бесплатное
БК Winline приглашает клиентов заполнить бинго с прогнозами на главные события киберспорта 2026 года. Количество выборов не ограничено, все решает сам игрок. Главное — это не забыть в декабре проверить свои результаты.