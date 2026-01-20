Ведомости
20 января 16:36
БК Фонбет: фрибеты на 5000 рублей и AirPods 4 за подписку на Telegram

5000 ₽
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Ценные призы для подписчиков FONBET Esports!

БК «Фонбет» запустила новый розыгрыш для поклонников киберспорта. Он проходит в Telegram-канале FONBET Esports. Среди игроков разыгрываются наушники AirPods 4 и фрибеты номиналом 5000 рублей. Для участия достаточно подписаться на канал, нажать кнопку в конкурсном посте и поставить произвольную реакцию.

Как получить бонус Фонбет до 5000 рублей за участие в Telegram-конкурсе

Свернуть

Пользователю нужно выполнить минимальный набор действий:

1. Пройти регистрацию в букмекерской компании «Фонбет», если аккаунт еще не создан.

2. Стать подписчиком Telegram-канала FONBET Esports.

3. Отметиться реакцией под постом с анонсом акции.

4. Кликнуть по кнопке «ХОЧУ НАУШНИКИ».

Объявление победителей состоится 28 января. «Фонбет» в случайном порядке выберет 10 участников, которым достанутся призы.

Место

Приз

1

Беспроводные наушники Apple AirPods 4

2-10

Фрибет 5000 ₽

Как отыграть фрибет Фонбет до 5000 рублей за участие в тг-розыгрыше

Свернуть

Бонус разрешено применять лишь для одиночных пари с коэффициентом до 3.00 включительно. Действие фрибета ограничено 7 днями.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БК Фонбет

Свернуть

В таблице собрана основная информация о конкурсе.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

28.01.2026 (21:00 МСК)

В акции могут участвовать все пользователи платформы «Фонбет».

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Промо не обязывает делать ставки или пополнять счет➖ Победители определяются на основе случайного отбора
➕ Выполнить требования конкурса можно быстро и без сложности 

Заключение

Свернуть

На текущую акцию FONBET Esports выделено относительно немного призов. Желающих получить AirPods и фрибеты наверняка соберется большое количество. Не нужно надеяться на гарантированный выигрыш, но попытать удачу стоит.

Валентин Васильев

