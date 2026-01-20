БК Фонбет: фрибеты на 5000 рублей и AirPods 4 за подписку на Telegram

Партнерский проект
БК «Фонбет» запустила новый розыгрыш для поклонников киберспорта. Он проходит в Telegram-канале FONBET Esports. Среди игроков разыгрываются наушники AirPods 4 и фрибеты номиналом 5000 рублей. Для участия достаточно подписаться на канал, нажать кнопку в конкурсном посте и поставить произвольную реакцию.
Пользователю нужно выполнить минимальный набор действий:
1. Пройти регистрацию в букмекерской компании «Фонбет», если аккаунт еще не создан.
2. Стать подписчиком Telegram-канала FONBET Esports.
3. Отметиться реакцией под постом с анонсом акции.
4. Кликнуть по кнопке «ХОЧУ НАУШНИКИ».
Объявление победителей состоится 28 января. «Фонбет» в случайном порядке выберет 10 участников, которым достанутся призы.
Место
Приз
1
Беспроводные наушники Apple AirPods 4
2-10
Фрибет 5000 ₽
Бонус разрешено применять лишь для одиночных пари с коэффициентом до 3.00 включительно. Действие фрибета ограничено 7 днями.
В таблице собрана основная информация о конкурсе.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.01.2026 (21:00 МСК)
В акции могут участвовать все пользователи платформы «Фонбет».
Плюсы
Минусы
|➕ Промо не обязывает делать ставки или пополнять счет
|➖ Победители определяются на основе случайного отбора
|➕ Выполнить требования конкурса можно быстро и без сложности
На текущую акцию FONBET Esports выделено относительно немного призов. Желающих получить AirPods и фрибеты наверняка соберется большое количество. Не нужно надеяться на гарантированный выигрыш, но попытать удачу стоит.