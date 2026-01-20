Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за пари на Australian Open

Партнерский проект
БК «Винлайн» организует новый BetRace-турнир к старту Открытого чемпионата Австралии по теннису. Главная награда — фрибет номиналом 250 000 рублей. Всего для самых активных участников подготовлено 1000 призовых мест.
Чтобы стать участником акции, следует выполнять следующие шаги:
1. Создать профиль в букмекерской конторе Winline при отсутствии регистрации.
2. Перейти во вкладку BetRace и отыскать там промо Australian Open.
3. Дать согласие с условиями турнира.
4. Размещать пари на игры AO с кэфом 1.30 и выше.
Для участия необходимо совершать одиночные и экспресс-ставки. Каждое рассчитанное пари добавляет баллы в турнирный рейтинг. Завершение акции состоится 2 февраля 2026 года. Фрибеты достанутся 1000 самым активным игрокам.
Победителям промо предоставляется 30 дней для использования фрибетов. Принимаются ординарные и экспресс-ставки с кэфом от 1.01 до 10.00.
Мы собрали в таблице ключевые условия предложения.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
02.02.2026 (10:59 МСК)
В турнире не учитываются ставки формата система.
Плюсы
Минусы
|➕ Большое количество победителей
|➖ Необходима регулярная активность
|➕ Участвовать просто: нужны только пари на игры Australian Open.
Открытый чемпионат Австралии считается центральным событием в мире спорта в январе. Многие букмекеры предлагают специальные бонусы к AO 2026. BetRace привлекает внимание рекордным призовым пулом для лидеров.