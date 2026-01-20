Ведомости
БК ВинлайнФрибеты за депозит
Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за пари на Australian Open

250000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Станьте лидером BetRace!

БК «Винлайн» организует новый BetRace-турнир к старту Открытого чемпионата Австралии по теннису. Главная награда — фрибет номиналом 250 000 рублей. Всего для самых активных участников подготовлено 1000 призовых мест. 

Как получить бонус БК Winline до 250 000 рублей за ставки на Australian Open

Чтобы стать участником акции, следует выполнять следующие шаги:

1. Создать профиль в букмекерской конторе Winline при отсутствии регистрации.

2. Перейти во вкладку BetRace и отыскать там промо Australian Open.

3. Дать согласие с условиями турнира.

4. Размещать пари на игры AO с кэфом 1.30 и выше.

Для участия необходимо совершать одиночные и экспресс-ставки. Каждое рассчитанное пари добавляет баллы в турнирный рейтинг. Завершение акции состоится 2 февраля 2026 года. Фрибеты достанутся 1000 самым активным игрокам.

Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей в рамках акции Australian Open

Победителям промо предоставляется 30 дней для использования фрибетов. Принимаются ординарные и экспресс-ставки с кэфом от 1.01 до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 250 000 рублей от Winline

Мы собрали в таблице ключевые условия предложения.

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

02.02.2026 (10:59 МСК)

В турнире не учитываются ставки формата система.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Большое количество победителей➖ Необходима регулярная активность
➕ Участвовать просто: нужны только пари на игры Australian Open. 

Заключение

Открытый чемпионат Австралии считается центральным событием в мире спорта в январе. Многие букмекеры предлагают специальные бонусы к AO 2026. BetRace привлекает внимание рекордным призовым пулом для лидеров.

Валентин Васильев

