Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за пари на Australian Open

Чтобы стать участником акции, следует выполнять следующие шаги:

1. Создать профиль в букмекерской конторе Winline при отсутствии регистрации.

2. Перейти во вкладку BetRace и отыскать там промо Australian Open.

3. Дать согласие с условиями турнира.

4. Размещать пари на игры AO с кэфом 1.30 и выше.

Для участия необходимо совершать одиночные и экспресс-ставки. Каждое рассчитанное пари добавляет баллы в турнирный рейтинг. Завершение акции состоится 2 февраля 2026 года. Фрибеты достанутся 1000 самым активным игрокам.