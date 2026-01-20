БК Балтбет: розыгрыш фрибетов до 5000 рублей и фирменного мерча AO 2026

Партнерский проект
В Telegram-канале букмекера «Балтбет» стартует розыгрыш в честь Australian Open. Призы включают атрибутику AO и фрибеты до 5000 рублей. Для участия достаточно подписки на канал и нескольких простых действий под постом. Победители определяются рандомайзером.
Каждый желающий может стать участником, если выполнит несложную последовательность действий. Необходимо:
1. Иметь действующий аккаунт в Baltbet или создать новый.
2. Присоединиться к каналу @rubaltbet в Telegram.
3. Отметить пост с акцией сердечком.
4. Тапнуть кнопку «ЭЙС» под публикацией.
Определение победителей состоится 2 февраля при помощи случайного выбора. Среди участников будут разыграны следующие подарки.
Место
Фрибет
Приз
1
5000 ₽
Худи (XL)
2
5000 ₽
Игровое полотенце
3
5000 ₽
Футболка голубая (L)
4
2500 ₽
Белая футболка (L)
5
2500 ₽
Игровая бутылка
6
2500 ₽
Полотенце для зала
7
2000 ₽
Кепка голубая
8
2000 ₽
Кепка летняя
9
1500 ₽
Напульсник
10-12
1000 ₽
Открывашка
13-20
1000 ₽
Фрибет действителен 30 дней с даты начисления. Минимальный коэффициент для пари — 1.40. Фрибет подходит для одиночных ставок и экспрессов включительно до 10 событий.
Сводная таблица поможет легко разобраться с условиями конкурса.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.02.2026 (23:59 МСК)
Важные спортивные события нередко сопровождаются акциями БК Baltbet в соцсетях.
Плюсы
Минусы
|➕ Присоединиться к промо можно без внесения денег и оформления пари
|➖ Количество призовых мест ограничено
|➕ В призовой фонд входят фрибеты и эксклюзивная продукция Australian Open
Букмекерская компания «Балтбет» традиционно проводит конкурсы к старту турниров Большого шлема. Требования максимальное простые. Участие занимает совсем немного времени.