20 января 16:45ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК Балтбет: розыгрыш фрибетов до 5000 рублей и фирменного мерча AO 2026

5000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Не упустите возможность получить официальные призы Australian Open!

В Telegram-канале букмекера «Балтбет» стартует розыгрыш в честь Australian Open. Призы включают атрибутику AO и фрибеты до 5000 рублей. Для участия достаточно подписки на канал и нескольких простых действий под постом. Победители определяются рандомайзером.

Как получить фрибет до 5000 рублей и фирменную атрибутику AO 2026 от Балтбет за подписку на тг-канал

Свернуть

Каждый желающий может стать участником, если выполнит несложную последовательность действий. Необходимо:

1.  Иметь действующий аккаунт в Baltbet или создать новый.

2. Присоединиться к каналу @rubaltbet в Telegram.

3. Отметить пост с акцией сердечком.

4. Тапнуть кнопку «ЭЙС» под публикацией.

Определение победителей состоится 2 февраля при помощи случайного выбора. Среди участников будут разыграны следующие подарки.

Место

Фрибет

Приз

1

5000 ₽

Худи (XL)

2

5000 ₽

Игровое полотенце

3

5000 ₽

Футболка голубая (L)

4

2500 ₽

Белая футболка (L)

5

2500 ₽

Игровая бутылка

6

2500 ₽

Полотенце для зала

7

2000 ₽

Кепка голубая

8

2000 ₽

Кепка летняя

9

1500 ₽

Напульсник

10-12

1000 ₽

Открывашка

13-20

1000 ₽

 

Как отыграть бонус до 5000 рублей от БК Балтбет за участие в Telegram-конкурсе

Свернуть

Фрибет действителен 30 дней с даты начисления. Минимальный коэффициент для пари — 1.40. Фрибет подходит для одиночных ставок и экспрессов включительно до 10 событий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Балтбет

Свернуть

Сводная таблица поможет легко разобраться с условиями конкурса.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

01.02.2026 (23:59 МСК)

Важные спортивные события нередко сопровождаются акциями БК Baltbet в соцсетях.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Присоединиться к промо можно без внесения денег и оформления пари➖ Количество призовых мест ограничено
➕ В призовой фонд входят фрибеты и эксклюзивная продукция Australian Open 

Заключение

Свернуть

Букмекерская компания «Балтбет» традиционно проводит конкурсы к старту турниров Большого шлема. Требования максимальное простые. Участие занимает совсем немного времени.

Валентин Васильев

