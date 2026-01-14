БК BetBoom: фрибеты 30 000 рублей за подписку на Telegram-канал hooch CS2

Партнерский проект
Букмекер BetBoom в партнерстве с комментатором hooch запустил телеграм-розыгрыш фрибетов для поклонников CS2. Участникам не нужно делать ставки или пополнять счет. Достаточно подписаться на канал. По итогам конкурса 60 случайных игроков получат фрибеты номиналом до 30 000 рублей.
Участником розыгрыша считается лишь тот, кто корректно выполнил все этапы акции:
1. Прошел регистрацию и верификацию в букмекерской компании BetBoom.
2. Стал подписчиком Telegram-канала hooch CS2.
3. Зафиксировал участие нажатием кнопки «ХОЧУ ФРИБЕТЫ» под публикацией.
Завершение промоакции и публикация результатов состоятся 26 января. Победителей определят случайным выбором. Всего награды достанутся 60 участникам.
Место
Фрибет
1
30 000 ₽
2
20 000 ₽
3
10 000 ₽
4-20
5000 ₽
21-40
3000 ₽
41-60
1000 ₽
Бесплатную ставку можно применить на одиночные пари и экспрессы с коэффициентами в диапазоне 1.30-3.50. Воспользоваться фрибетом нужно не позднее 7 дней с даты получения.
Розыгрыш имеет ряд важных условий, с которыми лучше ознакомиться заранее.
Максимальный размер бонуса
30 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
26.01.2026 (21:30 МСК)
Начисление призов запланировано после финальных игр BLAST Bounty S1.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие без финансовых вложений
|➖ Выиграть может только 60 случайных подписчиков
|➕ Номиналы фрибетов достаточно высоки
Розыгрыш проводится известным аналитиком и комментатором CS2. Размеры фрибетов выделяются среди других конкурсов в Telegram. Испытать удачу можно, но претендентов на призы будет много.