Угадай состав нового сезона от БК BetBoom: фрибет 1000 рублей за прогноз на покер

Партнерский проект
БК BetBoom организует конкурс для подписчиков в Telegram в преддверии 4 сезона Media Poker. Участники должны угадать, кто войдет в состав игроков. По результатам промо 5 самых точных прогнозистов получат фрибеты по 1000 рублей.
Чтобы участвовать в акции, достаточно выполнить ряд требований:
1. Открыть счет в BetBoom.
2. Присоединиться к Telegram-каналу BetBoom Media Poker.
3. Разместить свой прогноз на игроков 4 сезона в комментариях к посту конкурса.
На розыгрыш выделено 5000 рублей. Фрибеты по 1000 рублей достанутся 5 игрокам, которые правильно либо максимально точно угадали участников 4 сезона турнира.
Действие фрибета ограничено 7 днями. Ставки принимаются только с коэффициентами от 1.30 до 3.50 на ординары и экспрессы.
Ниже перечислены ключевые аспекты участия в акции.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.03.2026 (23:59 МСК)
Комментарии с внесенными изменениями не учитываются при подведении итогов.
Плюсы
Минусы
|➕ Для участия не нужно вкладывать собственные средства
|➖ Приз получают лишь 5 самых точных прогнозистов
|➕ Механика без сложных действий
Главное условие — разбираться в составе участников покерного турнира. Самые близкие к реальности прогнозы вознаграждаются фрибетами.