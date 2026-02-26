Ведомости
Угадай состав нового сезона от БК BetBoom: фрибет 1000 рублей за прогноз на покер

1000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Войдите в число победителей!

БК BetBoom организует конкурс для подписчиков в Telegram в преддверии 4 сезона Media Poker. Участники должны угадать, кто войдет в состав игроков. По результатам промо 5 самых точных прогнозистов получат фрибеты по 1000 рублей. 

Как получить бонус BetBoom до 1000 рублей за прогноз на покерный сезон

Чтобы участвовать в акции, достаточно выполнить ряд требований:

1. Открыть счет в BetBoom.

2. Присоединиться к Telegram-каналу BetBoom Media Poker.

3. Разместить свой прогноз на игроков 4 сезона в комментариях к посту конкурса.

На розыгрыш выделено 5000 рублей. Фрибеты по 1000 рублей достанутся 5 игрокам, которые правильно либо максимально точно угадали участников 4 сезона турнира.

Как отыграть бонус BetBoom до 1000 рублей по акции Угадай состав нового сезона

Действие фрибета ограничено 7 днями. Ставки принимаются только с коэффициентами от 1.30 до 3.50 на ординары и экспрессы.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от BetBoom

Ниже перечислены ключевые аспекты участия в акции.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.03.2026 (23:59 МСК)

Комментарии с внесенными изменениями не учитываются при подведении итогов.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Для участия не нужно вкладывать собственные средства➖ Приз получают лишь 5 самых точных прогнозистов
➕ Механика без сложных действий 

Заключение

Главное условие — разбираться в составе участников покерного турнира. Самые близкие к реальности прогнозы вознаграждаются фрибетами.

Валентин Васильев

