БК Фонбет: розыгрыш фрибетов 25 000 рублей от FONtour

Партнерский проект
БК «Фонбет» проводит новый розыгрыш для подписчиков своего Telegram-канала по завершении FONtour. Призовой фонд конкурса составил 325 000 рублей, которые разыгрываются среди 13 игроков. Для участия требуется выполнить подписку и отметиться под публикацией.
Чтобы претендовать на фрибет, достаточно выполнить ряд простых шагов:
1. Создать профиль в Fonbet при отсутствии аккаунта.
2. Присоединиться к официальному каналу букмекера в Telegram.
3. Выбрать кнопку FONTOUR под постом с информацией об акции.
Общий банк промо насчитывает 325 000 рублей. Генератор случайных чисел определит 13 участников, каждому из которых достанется фрибет на 25 000 рублей. Дополнительные призы не предусмотрены правилами акции.
Фрибет действует на одиночные пари с кэфом до 3.00 включительно. Использовать его следует в течение 7 дней.
В таблице четко представлены основные детали акции.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
27.01.2025 (14:00 МСК)
Букмекер советует участникам ознакомиться с выпусками тревела FONtour, но это не является обязательным условием.
Плюсы
Минусы
|➕ Участвовать очень просто — ставки и депозиты не нужны
|➖ Всего 13 фрибетов в розыгрыше
|➕ Значительная сумма призового фонда
Владислав Радимов и Андрей Аршавин сняли выпуск о финале Кубка Африки. Ведущие успешно ответили на 13 вопросов в видео. Хотя призовой фонд месяц назад был чуть выше, текущие фрибеты все равно впечатляют.