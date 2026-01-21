Ведомости
logo

БК Фонбет: розыгрыш фрибетов 25 000 рублей от FONtour

25 000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Fonbet дарит крупные фрибеты активным подписчикам!

БК «Фонбет» проводит новый розыгрыш для подписчиков своего Telegram-канала по завершении FONtour. Призовой фонд конкурса составил 325 000 рублей, которые разыгрываются среди 13 игроков. Для участия требуется выполнить подписку и отметиться под публикацией.

Как получить бонус Фонбет до 25 000 рублей за участие в розыгрыше от FONtour

Свернуть

Чтобы претендовать на фрибет, достаточно выполнить ряд простых шагов:

1. Создать профиль в Fonbet при отсутствии аккаунта.

2. Присоединиться к официальному каналу букмекера в Telegram.

3. Выбрать кнопку FONTOUR под постом с информацией об акции.

Общий банк промо насчитывает 325 000 рублей. Генератор случайных чисел определит 13 участников, каждому из которых достанется фрибет на 25 000 рублей. Дополнительные призы не предусмотрены правилами акции.

Как отыграть бонус Фонбет до 25 000 рублей за участие в тг-конкурсе

Свернуть

Фрибет действует на одиночные пари с кэфом до 3.00 включительно. Использовать его следует в течение 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 25 000 рублей от БК Фонбет

Свернуть

В таблице четко представлены основные детали акции.

Максимальный размер бонуса

25 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

27.01.2025 (14:00 МСК)

Букмекер советует участникам ознакомиться с выпусками тревела FONtour, но это не является обязательным условием.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Участвовать очень просто — ставки и депозиты не нужны➖ Всего 13 фрибетов в розыгрыше
➕ Значительная сумма призового фонда 

Заключение

Свернуть

Владислав Радимов и Андрей Аршавин сняли выпуск о финале Кубка Африки. Ведущие успешно ответили на 13 вопросов в видео. Хотя призовой фонд месяц назад был чуть выше, текущие фрибеты все равно впечатляют.

Валентин Васильев

