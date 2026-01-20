Ведомости
20 января 17:05
БК BetBoomФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК BetBoom: фрибеты 1000 рублей за подписку на 2 Telegram-канала

1000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Всего пара кликов и вы в игре!

Букмекер BetBoom проводит розыгрыш фрибетов среди клиентов компании. Общая сумма призов в 20 000 рублей будет разделена между 20 игроками. Чтобы забрать фрибет, достаточно подписаться на «Роганов Хоккей» и «Роганов Кэф» и подтвердить участие.

Как получить бонус BetBoom до 1000 рублей за участие в Telegram-розыгрыше



Для попадания в конкурс необходимо корректно пройти все этапы акции:

1. Создать профиль в БК BetBoom.

2. Подписаться на 2 канала в Telegram: «Роганов Хоккей» и «Роганов Кэф».

3. Перейти к публикации с розыгрышем и тапнуть по плашке «Участвую».

По завершении акции организатор с помощью рандомайзера определит 20 счастливчиков. Каждый из призеров получит бесплатную ставку на 1000 рублей.

Как отыграть бонус BetBoom до 1000 рублей за победу в тг-конкурсе



Бесплатную ставку можно пустить в ход как в одиночных пари, так и в экспрессах с коэффициентами 1.30-3.50. Откладывать не стоит — фрибет актуален на протяжении 7 суток.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от BetBoom



Акция проводится с рядом ограничений, которые важно учитывать заранее.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

26.01.2026 (19:00 МСК)

«БетБум» также приглашает подписчиков страницы hooch CS2 присоединиться к розыгрышу фрибетов.

Преимущества и недостатки



Плюсы 

Минусы

➕ Можно присоединиться без внесения средств и совершения пари➖ Выигрыш полностью зависит от рандомайзера
➕ Быстрое выполнение условий 

Заключение



Промо максимально простое. Все условия выполняются за пару секунд. Игроку остается только следить за итогами конкурса.

Валентин Васильев

