БК BetBoom: фрибеты 1000 рублей за подписку на 2 Telegram-канала

Партнерский проект
Букмекер BetBoom проводит розыгрыш фрибетов среди клиентов компании. Общая сумма призов в 20 000 рублей будет разделена между 20 игроками. Чтобы забрать фрибет, достаточно подписаться на «Роганов Хоккей» и «Роганов Кэф» и подтвердить участие.
Для попадания в конкурс необходимо корректно пройти все этапы акции:
1. Создать профиль в БК BetBoom.
2. Подписаться на 2 канала в Telegram: «Роганов Хоккей» и «Роганов Кэф».
3. Перейти к публикации с розыгрышем и тапнуть по плашке «Участвую».
По завершении акции организатор с помощью рандомайзера определит 20 счастливчиков. Каждый из призеров получит бесплатную ставку на 1000 рублей.
Бесплатную ставку можно пустить в ход как в одиночных пари, так и в экспрессах с коэффициентами 1.30-3.50. Откладывать не стоит — фрибет актуален на протяжении 7 суток.
Акция проводится с рядом ограничений, которые важно учитывать заранее.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
26.01.2026 (19:00 МСК)
«БетБум» также приглашает подписчиков страницы hooch CS2 присоединиться к розыгрышу фрибетов.
Плюсы
Минусы
|➕ Можно присоединиться без внесения средств и совершения пари
|➖ Выигрыш полностью зависит от рандомайзера
|➕ Быстрое выполнение условий
Промо максимально простое. Все условия выполняются за пару секунд. Игроку остается только следить за итогами конкурса.