БК PARI: фрибеты до 20 000 рублей и теннисные аксессуары за подписку

Букмекерская компания PARI совместно с партнерскими проектами запускает розыгрыш в Telegram. Конкурс привязан к старту Открытого чемпионата Австралии. Игроки смогут получить фрибеты, сертификаты Racketlon и фирменные теннисные аксессуары. Чтобы стать участником, достаточно подписаться на несколько каналов и нажать кнопку под постом.
Претендовать на призы можно при соблюдении всех правил:
1. Создать аккаунт в PARI.
2. Оформить подписку на 3 канала в Telegram: PARI, Ребрейк, Первая ракетка.
3. Активировать участие, нажав кнопку «ТЕННИС» под постом.
Объявление победителей состоится 9 февраля в 15:00 МСК. Всего будет определено 50 призеров.
Место
Приз
Фрибет
1
Теннисная ракетка
20 000 ₽
2
Футболка Nike Court
12 000 ₽
3
Теннисный рюкзак RG 2025
10 000 ₽
4
Сертификат Racketlon 5000 ₽
7500 ₽
5
Сертификат Racketlon 3000 ₽
5000 ₽
6-10
—
4000 ₽
11-20
—
3000 ₽
21-35
—
2000 ₽
36-50
—
1000 ₽
После подведения итогов конкурса БК опубликует условия применения фрибета. На отыгрыш, как правило, дается 7 дней. Использовать фрибет разрешено на одиночные ставки и экспрессы любого коэффициента.
Основные детали акции представлены в виде таблицы.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
09.02.2026 (15:00 МСК)
Призы доставляются по всей России без ограничений по месту жительства.
Плюсы
Минусы
|➕ Быстрое подключение к розыгрышу
|➖ Количество победителей ограничено 50, все они определяются случайным образом
|➕ Разнообразие призов — фрибеты разного номинала, теннисные аксессуары и сертификаты Racketlon
В честь старта Australian Open букмекеры запускают множество активностей. Предложение от PARI выгодно отличается отсутствием необходимости делать ставки. Чтобы получить шанс на крупные фрибеты и стильные теннисные аксессуары, достаточно подписаться на 3 Telegram-канала.