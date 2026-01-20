БК PARI: фрибеты до 20 000 рублей и теннисные аксессуары за подписку

Букмекерская компания PARI совместно с партнерскими проектами запускает розыгрыш в Telegram. Конкурс привязан к старту Открытого чемпионата Австралии. Игроки смогут получить фрибеты, сертификаты Racketlon и фирменные теннисные аксессуары. Чтобы стать участником, достаточно подписаться на несколько каналов и нажать кнопку под постом.