БК PARI: фрибеты до 20 000 рублей и теннисные аксессуары за подписку

Получить бонус
Получайте эксклюзивные теннисные подарки и крупные фрибеты!

Букмекерская компания PARI совместно с партнерскими проектами запускает розыгрыш в Telegram. Конкурс привязан к старту Открытого чемпионата Австралии. Игроки смогут получить фрибеты, сертификаты Racketlon и фирменные теннисные аксессуары. Чтобы стать участником, достаточно подписаться на несколько каналов и нажать кнопку под постом.

Как получить теннисную ракетку и бонус PARI до 20 000 рублей за подписку на тг-каналы

Свернуть

Претендовать на призы можно при соблюдении всех правил:

1. Создать аккаунт в PARI.

2. Оформить подписку на 3 канала в Telegram: PARI, Ребрейк, Первая ракетка.

3. Активировать участие, нажав кнопку «ТЕННИС» под постом.

Объявление победителей состоится 9 февраля в 15:00 МСК. Всего будет определено 50 призеров.

Место

Приз

Фрибет

1

Теннисная ракетка

20 000 ₽

2

Футболка Nike Court

12 000 ₽

3

Теннисный рюкзак RG 2025

10 000 ₽

4

Сертификат Racketlon 5000 ₽

7500 ₽

5

Сертификат Racketlon 3000 ₽

5000 ₽

6-10

4000 ₽

11-20

3000 ₽

21-35

2000 ₽

36-50

1000 ₽

Как отыграть бонус PARI до 20 000 рублей за победу в розыгрыше от Ребрейк

Свернуть

После подведения итогов конкурса БК опубликует условия применения фрибета. На отыгрыш, как правило, дается 7 дней. Использовать фрибет разрешено на одиночные ставки и экспрессы любого коэффициента.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от PARI

Свернуть

Основные детали акции представлены в виде таблицы.

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

09.02.2026 (15:00 МСК)

Призы доставляются по всей России без ограничений по месту жительства.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Быстрое подключение к розыгрышу➖ Количество победителей ограничено 50, все они определяются случайным образом
➕ Разнообразие призов — фрибеты разного номинала, теннисные аксессуары и сертификаты Racketlon 

Заключение

Свернуть

В честь старта Australian Open букмекеры запускают множество активностей. Предложение от PARI выгодно отличается отсутствием необходимости делать ставки. Чтобы получить шанс на крупные фрибеты и стильные теннисные аксессуары, достаточно подписаться на 3 Telegram-канала.

Валентин Васильев

