БК Винлайн: фрибеты до 10 000 рублей за подписку на Telegram-канал и депозит

К конкурсу допускаются пользователи, которые выполнят стандартные условия участия от организаторов. От игрока просят:

1. Иметь действующий аккаунт в Winline или пройти полную регистрацию.

2. Подписаться на канал WatchfulTV в Telegram

3. Активировать участие в розыгрыше с помощью кнопки «УЧАСТВОВАТЬ» и авторизоваться в боте

4. Пополнить в период акции счет в БК на сумму от 700 рублей.

Финальные итоги промо объявят 26 января. Победителей выберут при помощи генератора чисел. В рамках розыгрыша предусмотрено 10 наград.