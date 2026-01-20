Ведомости
БК Винлайн
БК Винлайн: фрибеты до 10 000 рублей за подписку на Telegram-канал и депозит

Не упустите шанс выиграть крупный фрибет!

Совместная акция БК Winline и проекта WatchfulTV. Среди участников Telegram-розыгрыша будут распределены 10 фрибетов номиналом до 10 000 рублей. Чтобы попасть в список претендентов, достаточно выполнить минимальные требования в мессенджере и внести депозит.

Как получить фрибет до 10 000 рублей от БК Винлайн за участие в Telegram-розыгрыше

К конкурсу допускаются пользователи, которые выполнят стандартные условия участия от организаторов. От игрока просят:

1. Иметь действующий аккаунт в Winline или пройти полную регистрацию.

2. Подписаться на канал WatchfulTV в Telegram

3. Активировать участие в розыгрыше с помощью кнопки «УЧАСТВОВАТЬ» и авторизоваться в боте

4. Пополнить в период акции счет в БК на сумму от 700 рублей.

Финальные итоги промо объявят 26 января. Победителей выберут при помощи генератора чисел. В рамках розыгрыша предусмотрено 10 наград.

Место

Фрибет

1

10 000 ₽

2-3

5000 ₽

4-10

1000 ₽

Как отыграть фрибет до 10 000 рублей от Винлайн за подписку и депозит

Информация о конкретных условиях применения фрибетов пока не опубликована. Обычно срок их действия составляет до 30 дней. Использовать бонус можно на ординары и экспрессы с допустимыми коэффициентами в диапазоне 1.01-10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Винлайн

Для наглядности базовая информация о промоакции вынесена в отдельный раздел.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

700 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

25.01.2026 (23:59 МСК)

Важно соблюдать порядок действий: сначала необходимо пройти авторизацию в боте, и только после этого вносить депозит, иначе участие не будет засчитано.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Условия без запутанных и многоэтапных механик➖ Участие невозможно без пополнения баланса
➕ Победители розыгрыша награждаются фрибетами солидного размера 

Заключение

К старту IEM Rio 2026 букмекер Winline предлагает розыгрыш фрибетов, который привлечет внимание как любителей киберспорта, так и обычных игроков. Для корректного участия необходимо внимательно изучить правила.

Валентин Васильев

