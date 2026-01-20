БК Винлайн: фрибеты до 10 000 рублей за подписку на Telegram-канал и депозит

Партнерский проект
Совместная акция БК Winline и проекта WatchfulTV. Среди участников Telegram-розыгрыша будут распределены 10 фрибетов номиналом до 10 000 рублей. Чтобы попасть в список претендентов, достаточно выполнить минимальные требования в мессенджере и внести депозит.
К конкурсу допускаются пользователи, которые выполнят стандартные условия участия от организаторов. От игрока просят:
1. Иметь действующий аккаунт в Winline или пройти полную регистрацию.
2. Подписаться на канал WatchfulTV в Telegram
3. Активировать участие в розыгрыше с помощью кнопки «УЧАСТВОВАТЬ» и авторизоваться в боте
4. Пополнить в период акции счет в БК на сумму от 700 рублей.
Финальные итоги промо объявят 26 января. Победителей выберут при помощи генератора чисел. В рамках розыгрыша предусмотрено 10 наград.
Место
Фрибет
1
10 000 ₽
2-3
5000 ₽
4-10
1000 ₽
Информация о конкретных условиях применения фрибетов пока не опубликована. Обычно срок их действия составляет до 30 дней. Использовать бонус можно на ординары и экспрессы с допустимыми коэффициентами в диапазоне 1.01-10.00.
Для наглядности базовая информация о промоакции вынесена в отдельный раздел.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
700 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
25.01.2026 (23:59 МСК)
Важно соблюдать порядок действий: сначала необходимо пройти авторизацию в боте, и только после этого вносить депозит, иначе участие не будет засчитано.
Плюсы
Минусы
|➕ Условия без запутанных и многоэтапных механик
|➖ Участие невозможно без пополнения баланса
|➕ Победители розыгрыша награждаются фрибетами солидного размера
К старту IEM Rio 2026 букмекер Winline предлагает розыгрыш фрибетов, который привлечет внимание как любителей киберспорта, так и обычных игроков. Для корректного участия необходимо внимательно изучить правила.