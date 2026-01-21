БК Пари: фрибеты 1000 рублей в честь дня рождения PARI Pass

Партнерский проект
Канал PARI Pass отмечает день рождения и приглашает подписчиков в Telegram присоединиться к праздничному розыгрышу фрибетов. В акции от БК «Пари» разыгрывается 50 000 рублей. Для участия нужно лишь подписаться, поставить реакцию под постом и нажать кнопку.
На получение призов могут рассчитывать лишь те, кто полностью выполнил правила:
1. Зарегистрировался в PARI или вошел в уже существующий профиль.
2. Подписался на Telegram-канал PARI Pass.
3. Поставил сердечко под постом акции и активировал плашку «ФРИБЕТ».
Розыгрыш призов состоится 23.01.2026 в 18:00 МСК. PARI выберет 50 участников и начислит каждому фрибет на 1000 рублей.
Детальные условия использования фрибета станут известны после окончания промо. На отыгрыш обычно выделяется 7 дней. Бонус разрешено применять на ординары и экспрессы независимо от коэффициента.
Все основные параметры предложения вынесены в таблицу ниже.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.01.2026 (18:00 МСК)
С условиями и возможностями PARI PASS можно ознакомиться по ссылке.
Плюсы
Минусы
|➕ Розыгрыш проходит без требований к ставкам и пополнению баланса
|➖ При большом числе участников снижается шансы на успех
|➕ Простые условия входа
PARI Pass проводит незатейливую акцию с понятными вводными. Фрибеты достаются случайным игрокам, а канал получает новых подписчиков.