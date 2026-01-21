БК Пари: фрибеты 1000 рублей в честь дня рождения PARI Pass

На получение призов могут рассчитывать лишь те, кто полностью выполнил правила:

1. Зарегистрировался в PARI или вошел в уже существующий профиль.

2. Подписался на Telegram-канал PARI Pass.

3. Поставил сердечко под постом акции и активировал плашку «ФРИБЕТ».

Розыгрыш призов состоится 23.01.2026 в 18:00 МСК. PARI выберет 50 участников и начислит каждому фрибет на 1000 рублей.