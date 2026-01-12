БК BetBoom: фрибеты 2026 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Букмекерская контора BetBoom запускает первый в этом году розыгрыш призов в Telegram. Бетторы смогут получить фрибет номиналом 2026 рублей. Для участия достаточно быть подписчиком киберспортивного канала и нажать на соответствующую кнопку.
Ваше участие будет подтверждено только после прохождения всех этапов:
1. Оформите регистрацию в BetBoom, если не делали этого раньше.
2. Станьте подписчиком Telegram-канала BetBoom Esports Dota 2.
3. Нажмите на «Хочу фрибет» под акционным постом.
Каждому из 26 победителей достанется фрибет 2026 рублей. Подведение итогов пройдет 14 января. Победители определятся случайным образом среди всех, кто выполнил условия участия.
Фрибет действует на одиночные пари и экспрессы с коэффициентами между 1.30 и 3.50. Использовать бесплатную ставку нужно в течение 7 дней после получения.
Важные нюансы, которые следует учесть перед участием в розыгрыше.
Максимальный размер бонуса
2026 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
14.01.2026 (18:30 МСК)
Сведения о победителях будут доступны на странице BetBoom Esports Dota 2.
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно делать ставки и выполнять сложные условия
|➖ Всего 26 человек получат фрибеты
|➕ Фиксированный приз для каждого победителя
БК BetBoom врывается в 2026-й легким конкурсом. Чтобы претендовать на фрибет, достаточно быть подписчиком канала. Совершать ставки или вносить деньги на счет не потребуется.