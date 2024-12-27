Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Ипсвичем» в АПЛ

27 декабря «Арсенал» и «Ипсвич» встретятся в матче 18-го тура АПЛ. Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 23:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами «канониров». Коэффициент на успех «Арсенала» — 1.16, что соответствует примерно 84% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Ипсвич», можно за 19.00 (около 5%). Ничья котируется за 9.00 (приблизительно 11%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе команды Микеля Артеты. На победу «Арсенала» приходится около 99% от объема ставок на исход матча.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.40. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.90.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии вряд ли смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Арсенал», и «Ипсвич», сыграет коэффициент 2.13. Обратный исход идет за 1.67. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.35.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа хозяев 2:0 или 3:0 за 7.00. На то, что счет в матче откроют «канониры», можно поставить за 1.15. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении гостей составляют 5.30.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 210 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2.95 и включил в него пари на «Арсенал» с форой (-1.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.43.

«Арсенал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка. Команда Микеля Артеты отстает от лидера — «Ливерпуля» — на девять очков. В случае победы «канониры» обойдут «Челси» и «Ноттингем Форест» и выйдут на второе место. Лондонцы не проигрывают уже 10 матчей во всех турнирах, а в последнем туре АПЛ они разгромили на выезде «Кристал Пэлас» (5:1).

«Ипсвич» набрал 12 очков и занимает предпоследнее, 19-е место. «Трактористы» в своём последнем матче разгромно проиграли «Ньюкаслу» (0:4).