PARI: Aurora в обновленном составе победит AVULUS в плей-офф FISSURE Universe по Dota 2

9 октября стартует плей-офф онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 7 по Dota 2. Центральным матчем игрового дня станет противостояние Aurora и AVULUS. Серия в формате best-of-3 начнется в 21:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Для Aurora это будет дебютный матч после решафла. Коллектив за день до старта плей-офф анонсировал, что состав покидают Kiyotaka и Panto, а их место займут игроки из Юго-Восточной Азии — Mikoto и Oli. Поставить на победу Aurora в четвертьфинале можно с котировкой 1.41. На точный счет 2:0 в пользу Mikoto и компании аналитики дают 2.25. Коэффициент на Aurora с форой по фрагам (-11.5) составляет 1.87, а с форой (-13.5) — 2.08. Индивидуальный тотал фрагов Mikoto больше 7.5 на первой карте доступен за 1.90.

AVULUS, в отличии от Aurora, начала турнир еще с групповой стадии, где заняла первое место, опередив MOUZ и VP. Поставить на успех ростера SaberLight можно с котировкой 2.90. Коэффициент на AVULUS с форой по картам (+1.5) составляет 1.57, а с форой (-1.5) — 5.50. Тотал фрагов коллектива в серии больше 51.5 доступен за 1.87.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Aurora. На победу команды Nightfall приходится 96% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 94 000 рублей. Один из клиентов PARI сделал ставку на Aurora с форой по фрагам (-13.5) с коэффициентом 2.08.

FISSURE Universe: Episode 7 проходит с 5 по 12 октября. В плей-офф турнира участвуют восемь команд, которые разыграют призовой фонд в размере $250 тыс. Победитель матча Aurora и AVULUS пройдет в полуфинал верхней сетки, а проигравший упадет в нижнюю.