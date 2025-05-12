PARI: «Милан» идет за трофеем и будет фаворитом в финале Кубка Италии

14 мая состоится финал Кубка Италии — в решающем матче сойдутся «Милан» и «Болонья». Поединок пройдет на нейтральном стадионе «Олимпико» в Риме и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают фаворитом «Милан». Поставить на победу подопечных Сержиу Консейсау в основное время можно с котировкой 2.67, что соответствует примерно 37% вероятности. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 2.95 (около 33%). На ничейный исход в основное время аналитики дают котировку 3.20 (порядка 30%).

Клиенты PARI также больше верят в триумф подопечных Консейсау. На победу «Милана» в основное время приходится 84% от общего оборота пари на исход встречи, около 12% — на успех «Болоньи», и чуть более 4% — на ничью.

На итоговый успех «Милана» с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти аналитики дают котировку 1.83. Вероятность того, что трофей достанется «Болоньи», оценивается коэффициентом 2.00. На этом рынке распределение пари зафиксировано также в пользу «россонери» в соотношении 97% на 3%.

Команды встречались друг с другом неделю назад в рамках 36-го тура Серии А. Тогда сильнее оказались миланцы, победив со счетом 3:1. Аналитики полагают, что грядущий матч получится не столь результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.40. На три забитых мяча аналитики дают коэффициент 2.18. Коэффициент на исход, при котором в основное время будет забито менее трех голов, составляет 1.70. Вероятность того, что зрители в основное время увидят сразу четыре забитых мяча, оценивается котировкой 4.20. Ставка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.88. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 1.92.

На пути к финалу «Милан» одолел «Интер», причем в гостевом матче одержал победу со счетом 3:0. «Болонья» в полуфинале переиграла «Эмполи» — 3:0 и 2:1. Однако в последних турах Серии А у «Болоньи» были проблемы — только два очка и два забитых мяча в трех играх. «Милан», наоборот, набрал ход — три победы в трех матчах и семь забитых мячей. Поставить на то, что подопечные Консейсау в грядущем матче забьют минимум дважды, можно с котировкой 2.55. Коэффициент на индивидуальный тотал «Милана» больше 2.5 составляет 6.90. Вероятность того, что «Болонья» хотя бы раз огорчит Майка Меньяна, оценивается котировкой 1.39. Ставка на два гола от «Болоньи» доступна за 2.80.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс, объединив в нем три футбольных события. В купон включен прогноз на итоговую победу «Милана» за 1.82. Общий коэффициент экспресса составил 3.32.

Наиболее вероятным счетом матча является результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 6.00. Коэффициент 9.00 аналитики дают на победу «Болоньи» со счетом 1:0. Успех «Милана» со счетом 2:1 можно взять за 11.00.

«Болонья» дважды выигрывала Кубок Италии, но последний раз в 1974 году. «Милан» забирал трофей пять раз.