Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
14 мая 9:34ГлавнаяНовости

PARI: «Милан» идет за трофеем и будет фаворитом в финале Кубка Италии

Самая крупная ставка на матч — 100 000 рублей
Валентин Васильев

14 мая состоится финал Кубка Италии — в решающем матче сойдутся «Милан» и «Болонья». Поединок пройдет на нейтральном стадионе «Олимпико» в Риме и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают фаворитом «Милан». Поставить на победу подопечных Сержиу Консейсау в основное время можно с котировкой 2.67, что соответствует примерно 37% вероятности. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 2.95 (около 33%). На ничейный исход в основное время аналитики дают котировку 3.20 (порядка 30%).

Клиенты PARI также больше верят в триумф подопечных Консейсау. На победу «Милана» в основное время приходится 84% от общего оборота пари на исход встречи, около 12% — на успех «Болоньи», и чуть более 4% — на ничью.  

🎁Получить до 25 000 рублей от PARI

На итоговый успех «Милана» с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти аналитики дают котировку 1.83. Вероятность того, что трофей достанется «Болоньи», оценивается коэффициентом 2.00. На этом рынке распределение пари зафиксировано также в пользу «россонери» в соотношении 97% на 3%.

Команды встречались друг с другом неделю назад в рамках 36-го тура Серии А. Тогда сильнее оказались миланцы, победив со счетом 3:1. Аналитики полагают, что грядущий матч получится не столь результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.40. На три забитых мяча аналитики дают коэффициент 2.18. Коэффициент на исход, при котором в основное время будет забито менее трех голов, составляет 1.70. Вероятность того, что зрители в основное время увидят сразу четыре забитых мяча, оценивается котировкой 4.20. Ставка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.88. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 1.92

На пути к финалу «Милан» одолел «Интер», причем в гостевом матче одержал победу со счетом 3:0. «Болонья» в полуфинале переиграла «Эмполи» — 3:0 и 2:1. Однако в последних турах Серии А у «Болоньи» были проблемы — только два очка и два забитых мяча в трех играх. «Милан», наоборот, набрал ход — три победы в трех матчах и семь забитых мячей. Поставить на то, что подопечные Консейсау в грядущем матче забьют минимум дважды, можно с котировкой 2.55. Коэффициент на индивидуальный тотал «Милана» больше 2.5 составляет 6.90. Вероятность того, что «Болонья» хотя бы раз огорчит Майка Меньяна, оценивается котировкой 1.39. Ставка на два гола от «Болоньи» доступна за 2.80

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс, объединив в нем три футбольных события. В купон включен прогноз на итоговую победу «Милана» за 1.82. Общий коэффициент экспресса составил 3.32.  

Наиболее вероятным счетом матча является результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 6.00. Коэффициент 9.00 аналитики дают на победу «Болоньи» со счетом 1:0. Успех «Милана» со счетом 2:1 можно взять за 11.00

«Болонья» дважды выигрывала Кубок Италии, но последний раз в 1974 году. «Милан» забирал трофей пять раз. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Кто возьмет FONBET Кубок России по футболу? Расклады перед финалами Пути РПЛ и Пути регионов
Кто возьмет FONBET Кубок России по футболу? Расклады перед финалами Пути РПЛ и Пути регионов
Аналитика
FONBET объявил о ребрендинге
FONBET объявил о ребрендинге
Новости
PARI представила игру между клубами лучших хоккейных лиг
PARI представила игру между клубами лучших хоккейных лиг
Новости
«Динамо» Махачкала и «Бетсити» создали арт-объект в Каспийске
«Динамо» Махачкала и «Бетсити» создали арт-объект в Каспийске
Новости
Клиент PARI поставил 120 000 рублей на победу «Реала» над «Барселоной»
Клиент PARI поставил 120 000 рублей на победу «Реала» над «Барселоной»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Тоттенхэм» победит «Буде-Глимт» и выйдет в финал Лиги Европы
Клиенты PARI считают, что «Тоттенхэм» победит «Буде-Глимт» и выйдет в финал Лиги Европы
Новости
Клиент PARI поставил 830 000 рублей на победу «МЮ» над «Атлетиком» в полуфинале Лиги Европы
Клиент PARI поставил 830 000 рублей на победу «МЮ» над «Атлетиком» в полуфинале Лиги Европы
Новости
Чемпионат мира по хоккею-2025: календарь, регламент, трансляции, котировки
Чемпионат мира по хоккею-2025: календарь, регламент, трансляции, котировки
Аналитика
Клиенты PARI прогнозируют победу «Ливерпуля» над «Челси» в 35-туре АПЛ
Клиенты PARI прогнозируют победу «Ливерпуля» над «Челси» в 35-туре АПЛ
Новости
PARI: «Бавария» победит «Лейпциг» и оформит чемпионство в Бундеслиге
PARI: «Бавария» победит «Лейпциг» и оформит чемпионство в Бундеслиге
Новости

Новое

Читать все новости
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных