Клиенты PARI: ЦСКА продлит беспроигрышную серию в матче с «Динамо Мх»

29 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА примет махачкалинское «Динамо» на «ВЭБ Арене». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.68, что соответствует примерно 58% вероятности. Триумф «Динамо» котируется за 5.80 (около 16%). Ничья оценивается в 3.50 (примерно 26%).

Клиенты PARI уверены в успехе «армейцев». Около 99% от объема ставок на исход игры приходится на победу москвичей.

Игра ожидается не очень голевой. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 2.55. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.52. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.45. Обратный вариант котируется за 1.55. Последний раз команды встречались между собой в октябре прошлого года в РПЛ. Тогда ЦСКА победил со счетом 1:0.

Самым вероятным исходом матча считается повторение результата первого круга. Минимальный успех ЦСКА котируется за 5.00. Нулевая ничья оценивается в 6.50, также как и победа ЦСКА со счётом 2:0.

«Армейцы» идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. На счету красно-синих 11 побед и по пять ничьих и поражений. От лидера чемпионата — «Краснодара» — ЦСКА отстает на восемь очков. Шансы москвичей выиграть турнир в этом году оценены коэффициентом 100.00.

Махачкалинское «Динамо» проводит свой первый сезон в элите. Клуб располагается на десятом месте в таблице, имея в активе четыре победы, девять ничьих и восемь поражений.