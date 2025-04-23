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23 апреля 15:19ГлавнаяНовости

Александр Хмелевский — герой проекта #FONBETOVERTIME по итогам марта!

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» принес победу своей команде 6 марта 2025 года в матче против «Амура»
Валентин Васильев

Саше Хмелевскому не привыкать быть героем — со старта сезона он дважды завершал точным броском и дважды забивал победный буллит. Американский нападающий давно стал в Уфе своим, успел сыграть больше двухсот матчей в лиге и набрать 183 (89+94) очка. Стабильность — признак мастерства. А настоящим Героем месяца может быть только большой мастер. Счастливым оказался выезд в Хабаровск: Хмелевский получил шайбу на входе в зону, изящно переиграл защитника, а потом перебросил щиток вратаря.

Вспомнить обыгрыш от конька и тот самый гол теперь будет очень просто — достаточно посмотреть на уникальную винтажную карточку.

Собрать собственную коллекцию таких моментов можете и вы — со всеми героями #FONBETOVERTIME по ссылке.

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