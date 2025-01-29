Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона 2024/25

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В Лиге чемпионов УЕФА завершился последний восьмой тур общего этапа. По его итогам сформировалась окончательная таблица этой стадии.
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Согласно новой схеме проведения еврокубков, на основном этапе ЛЧ выступили 36 команд. Восемь сильнейших из них напрямую вышли в 1/8 финала. Ещё 16 сыграют в стыковых матчах. Остальные 12 клубов завершили еврокубковую кампанию. Ниже представлены команды, которые вышли в плей-офф.
Напрямую в 1/8 финала:
Сеяные в первом раунде плей-офф:
Несеяные в первом раунде плей-офф:
Предварительная турнирная сетка Лиги чемпионов выглядит так:
Жеребьевка первого раунда плей-офф пройдет 31 января. Матчи этой стадии начнутся 11 февраля.
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