Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона 2024/25

В Лиге чемпионов УЕФА завершился последний восьмой тур общего этапа. По его итогам сформировалась окончательная таблица этой стадии.

Согласно новой схеме проведения еврокубков, на основном этапе ЛЧ выступили 36 команд. Восемь сильнейших из них напрямую вышли в 1/8 финала. Ещё 16 сыграют в стыковых матчах. Остальные 12 клубов завершили еврокубковую кампанию. Ниже представлены команды, которые вышли в плей-офф.

Напрямую в 1/8 финала:

«Ливерпуль» (Англия)

«Барселона» (Испания)

«Арсенал» (Англия)

«Интер» (Италия)

«Атлетико» (Испания)

«Байер» (Германия)

«Лилль» (Франция)

«Астон Вилла» (Англия)

Сеяные в первом раунде плей-офф:

«Аталанта» (Италия)

«Боруссия Дортмунд» (Германия)

«Реал Мадрид» (Испания)

«Бавария» (Германия)

«Милан» (Италия)

«ПСВ» (Нидерланды)

«ПСЖ» (Франция)

«Бенфика» (Португалия)

Несеяные в первом раунде плей-офф:

«Монако» (Франция)

«Брест» (Франция)

«Фейеноорд» (Нидерланды)

«Ювентус» (Италия)

«Селтик» (Шотландия)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Спортинг» (Португалия)

«Брюгге» (Бельгия)

Предварительная турнирная сетка Лиги чемпионов выглядит так:

Источник: УЕФА

Жеребьевка первого раунда плей-офф пройдет 31 января. Матчи этой стадии начнутся 11 февраля.