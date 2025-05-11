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11 мая 7:37ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что «Ливерпуль» победит «Арсенал» и получит право на чемпионский коридор

77% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу хозяев
Валентин Васильев

11 мая «Ливерпуль» примет с «Арсенал» в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги. Соперники встретятся на стадионе «Энфилд», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают, что «мерсисайдцы» смогут реабилитироваться перед фанатами за поражение от «Челси» в прошлом туре. Ставки на победу «Ливерпуля» принимаются по коэффициенту 2.18, что соответствует 43% вероятности. Поставить на успех «Арсенала» можно за 3.35, если же команды поделят очки, сыграет ставка за 3.45. Вероятности этих исходов составляют примерно 29% и 28%.

Большинство клиентов PARI также считают, что хозяева окажутся сильнее. 77% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Ливерпуля».

Матчи «Ливерпуля» и «Арсенала» редко получаются низовыми, и аналитики считают, что предстоящая игра не станет исключением. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.05.

При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.60. Если же каждая команда забьет по два и более гола, сыграет ставка за 4.70.

Наиболее вероятным результатом игры считается ничья со счетом 1:1. Ставки на этот исход принимаются по коэффициенту 6.50.

«Ливерпуль» досрочно завоевал титул после яркой победы над «Тоттенхэмом» в 34-м туре. Второе же место, с большой вероятностью, достанется «Арсеналу» — «канониры» считаются главными претендентами на серебро в этом сезоне. Заключить пари на то, что лондонцы завершат чемпионат на второй строчке, можно по коэффициенту 1.30.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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