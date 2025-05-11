Клиенты PARI считают, что «Ливерпуль» победит «Арсенал» и получит право на чемпионский коридор

11 мая «Ливерпуль» примет с «Арсенал» в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги. Соперники встретятся на стадионе «Энфилд», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают, что «мерсисайдцы» смогут реабилитироваться перед фанатами за поражение от «Челси» в прошлом туре. Ставки на победу «Ливерпуля» принимаются по коэффициенту 2.18, что соответствует 43% вероятности. Поставить на успех «Арсенала» можно за 3.35, если же команды поделят очки, сыграет ставка за 3.45. Вероятности этих исходов составляют примерно 29% и 28%.

Большинство клиентов PARI также считают, что хозяева окажутся сильнее. 77% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Ливерпуля».

Матчи «Ливерпуля» и «Арсенала» редко получаются низовыми, и аналитики считают, что предстоящая игра не станет исключением. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.05.

При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.60. Если же каждая команда забьет по два и более гола, сыграет ставка за 4.70.

Наиболее вероятным результатом игры считается ничья со счетом 1:1. Ставки на этот исход принимаются по коэффициенту 6.50.

«Ливерпуль» досрочно завоевал титул после яркой победы над «Тоттенхэмом» в 34-м туре. Второе же место, с большой вероятностью, достанется «Арсеналу» — «канониры» считаются главными претендентами на серебро в этом сезоне. Заключить пари на то, что лондонцы завершат чемпионат на второй строчке, можно по коэффициенту 1.30.