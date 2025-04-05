PARI: «Манчестер Сити» – фаворит матча АПЛ против «Манчестер Юнайтед»

6 апреля «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 31-го тура АПЛ. Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы гостей выше. Коэффициент на успех «Манчестер Сити» — 2.10, что соответствует примерно 46% вероятности. Поставить на то, что выиграет «МЮ», можно за 3.35 (около 28%). Ничья котируется за 3.60 (приблизительно 26%).

Клиенты PARI уверены в победе «горожан». Около 88% от всего объема ставок на матч приходится на успех «Сити». Примерно 9% сделано на триумф «Ман Юнайтед», еще приблизительно 3% — на ничью.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.65. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.20.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Ман Юнайтед», и «Ман Сити», сыграет коэффициент 1.57. Обратный исход идет за 2.40. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.70.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что счет в матче откроет команда Пепа Гвардиолы, можно поставить за 1.72. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении хозяев составляют 2.20.

«Манчестер Сити» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 51 очко. Подопечные Гавардиолы отстают от идущего третьим «Ноттингема Форрест» на шесть очков. «Горожане» не проигрывают три последних матча: ничья с «Брайтоном» (2:2) и победа над «Лестером» (2:0) в АПЛ, а также успех в игре Кубка Англии против «Борнмута» (2:1).

«Манчестер Юнайтед» набрал 37 очков и занимает 13-е место в АПЛ. Подопечные Рубена Аморима проиграли свой последний матч в АПЛ «Ноттингем Форест» (0:1).

Команды дважды встречались в этом сезоне. В матче за Суперкубок Англии успех праздновал «Ман Сити» (1:1, 7:6 пен.), а в игре первого круга АПЛ победа досталась «Манчестер Юнайтед». Причем «красные дьяволы» уступали до 88-й минуты, а затем Бруну Фернандеш и Амад Диалло перевернули ход матча.