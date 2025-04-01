Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» в 30-м туре АПЛ

1 апреля на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме состоится игра 30-го тура АПЛ между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

Перед игрой эксперты оценивают шансы команд на победу как примерно равные, отдавая при этом небольшое предпочтение хозяевам. Так, сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» можно с коэффициентом 2.35, что соответствует примерно 41% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» идет в линии PARI за 3.20 (около 30%), в то время как котировки на ничью в поединке составляют 3.35 (около 29%).

Не могут определиться с фаворитом и клиенты PARI. В общем объеме ставок на исход предстоящего матча 48% приходится на победу «Ноттингема», в то время как 45% сделано на «Манчестер Юнайтед». Доля ничьей составляет 7%.

Согласно прогнозам аналитиков PARI, команды не порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Так, поставить на то, что в матче будет забито не более двух голов можно с коэффициентом 1.83. Если же соперники пробьют тотал больше 2.5, сыграет ставка за 2.00. Вероятность обмена голами в матче котируется за 1.78, в то время как обратный вариант доступен за 2.05.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом, по оценкам аналитиков PARI, считается ничья 1:1 — она доступна за 7.00. Спрогнозировать победу хозяев со счетом 1:0 можно за 8.00, аналогичный счет в пользу «Манчестер Юнайтед» оценивается в 9.50. При этом ставка на нулевую ничью доступна за 8.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 500 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий с общим коэффициентом 2.07 и включил в него пари на тотал больше 0.5 в предстоящем матче. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.06. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 535 000 рублей.

К 30-му туру «Ноттингем Форест» продолжает вести борьбу за попадание в розыгрыш Лиги чемпионов в следующем сезоне, занимая в таблице АПЛ третью строчку с 54 набранными очками. Ситуация у «Манчестер Юнайтед» значительно сложнее. Подопечные Рубена Аморима располагаются лишь на 13-й позиции, имея в своем активе 37 набранных баллов. При этом после возвращения «Ноттингема» в элиту английского футбола баланс в личных встречах между командами остается на стороне МЮ — шесть побед в восьми поединках.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше АПЛ. Шансов на победу в турнире у «Ноттингема», по оценке аналитиков, нет (поставить на это можно лишь с коэффициентом 250.00), итоговые перспективы подопечных Нуну Эшпириту Санту остаются крайне оптимистичными. Ставка на попадание команды в топ-3 в АПЛ оценивается в 2.10, в то время как поставить на то, что «Ноттингем» по итогам розыгрыша займет место с первого по четвертое, можно за 1.57.