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20 мая 15:16ГлавнаяНовости

3500 человек в 20 регионах России: фонд «Пари и побеждай» подвел итоги первого года работы

20 мая благотворительный фонд представил первый годовой отчет
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

«Пари и побеждай» развивает сразу четыре направления: спортивная инфраструктура и адаптивный спорт; помощь ветеранам спорта и спортсменам в трудных жизненных ситуациях; поддержка региональных благотворительных проектов, а также развитие экологических инициатив. Итоги работы первого года представлены в первом публичном годовом отчете. 

«Мы стремимся к прозрачности, эффективности и максимальному социальному эффекту, и именно поэтому для нас так важно делиться этим отчетом. Это не просто цифры и факты, а отражение нашей миссии, ценностей и командной работы», — сказал председатель Совета фонда «Пари и побеждай» Алексей Бабичев.

В рамках программы развития адаптивного спорта фонд запустил регулярные адаптивные тренировки в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Первоуральске. При этом 1553 участника из более чем 20 регионов страны приняли участие в проектах фонда, посвященных инклюзивному спорту.     

«Каждый родитель, играющий в футбол со своим ребенком с синдромом Дауна, — это результат. Каждый гость на коляске, который у нас на фестивале нашел друзей и вернулся с ними в следующий раз, — это реальный сдвиг. Но нам этого недостаточно. Мы хотим сделать систему поддержки в спорте устойчивой и измеримой», — отметила попечитель фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева.

Осенью ко Дню пожилого человека запустился проект «Это все еще я», в рамках которого уже 400 ветеранов спорта получили системную и адресную поддержку. Фонд организовывает специальные дистанции и награждения для ветеранов на спортивных мероприятиях, ветеранские турниры, предоставляет экипировку и дает возможность продолжать заниматься любимым делом, сохранять активность и вдохновлять своими историями людей вокруг.

В рамках программы поддержки локальных НКО в честь 1000-го матча ХК «Нефтехимик» в КХЛ провели благотворительный аукцион на памятные золотые шлемы. При поддержке партнеров, игроков и болельщиков удалось собрать 1 314 000 рублей. Средства были направлены на модернизацию спортивной инфраструктуры Нижнекамской школы-интерната «Надежда», где обучаются дети с ОВЗ.

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Источник: PARI

В июле 2024 года в Москве прошел Матч года — большое хоккейное событие с участием звезд КХЛ и НХЛ. Вырученные средства были направлены на помощь людям с ДЦП: с их помощью было организовано обучение 75 реабилитологов по всем современным стандартам. Теперь они смогут помочь 3500 детям и взрослым восстанавливать двигательные функции с помощью спорта.

В рамках фестиваля «ПАРИ ФЕСТ» фонд участвовал в реализации экологических инициатив: были установлены питьевые фонтанчики для гостей и организован раздельный сбор отходов совместно с экоцентром «Сборка». За день работы фестиваля команда собрала более 1500 единиц бумажной посуды и 1100 пластиковых бутылок и крышек. В активностях приняли участие около 2500 человек. В 2025 году фонд планирует расширить экологическую программу фестиваля и других спортивных событий. 

Фонд подвел и финансовые итоги года. Среди них:

12 301 756,92 рубля

пошли на развитие адаптивного спорта и спортивной инфраструктуры в городах России;

4 млн рублей

 на помощь спортсменам, которые завершили карьеру и нуждаются в социализации;

11 756 200 рублей

 направили на поддержку локальных благотворительных проектов;

500 тыс. рублей

 фонд вложил в экологические инициативы, включая экологизацию спортивных матчей.

Посмотреть полный отчет, узнать больше информации о работе фонда, его партнерах, проектах и планах можно на официальном сайте pariipobejdai.ru.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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