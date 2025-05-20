3500 человек в 20 регионах России: фонд «Пари и побеждай» подвел итоги первого года работы

«Пари и побеждай» развивает сразу четыре направления: спортивная инфраструктура и адаптивный спорт; помощь ветеранам спорта и спортсменам в трудных жизненных ситуациях; поддержка региональных благотворительных проектов, а также развитие экологических инициатив. Итоги работы первого года представлены в первом публичном годовом отчете.

«Мы стремимся к прозрачности, эффективности и максимальному социальному эффекту, и именно поэтому для нас так важно делиться этим отчетом. Это не просто цифры и факты, а отражение нашей миссии, ценностей и командной работы», — сказал председатель Совета фонда «Пари и побеждай» Алексей Бабичев.

В рамках программы развития адаптивного спорта фонд запустил регулярные адаптивные тренировки в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Первоуральске. При этом 1553 участника из более чем 20 регионов страны приняли участие в проектах фонда, посвященных инклюзивному спорту.

«Каждый родитель, играющий в футбол со своим ребенком с синдромом Дауна, — это результат. Каждый гость на коляске, который у нас на фестивале нашел друзей и вернулся с ними в следующий раз, — это реальный сдвиг. Но нам этого недостаточно. Мы хотим сделать систему поддержки в спорте устойчивой и измеримой», — отметила попечитель фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева.

Осенью ко Дню пожилого человека запустился проект «Это все еще я», в рамках которого уже 400 ветеранов спорта получили системную и адресную поддержку. Фонд организовывает специальные дистанции и награждения для ветеранов на спортивных мероприятиях, ветеранские турниры, предоставляет экипировку и дает возможность продолжать заниматься любимым делом, сохранять активность и вдохновлять своими историями людей вокруг.

В рамках программы поддержки локальных НКО в честь 1000-го матча ХК «Нефтехимик» в КХЛ провели благотворительный аукцион на памятные золотые шлемы. При поддержке партнеров, игроков и болельщиков удалось собрать 1 314 000 рублей. Средства были направлены на модернизацию спортивной инфраструктуры Нижнекамской школы-интерната «Надежда», где обучаются дети с ОВЗ.

Источник: PARI

В июле 2024 года в Москве прошел Матч года — большое хоккейное событие с участием звезд КХЛ и НХЛ. Вырученные средства были направлены на помощь людям с ДЦП: с их помощью было организовано обучение 75 реабилитологов по всем современным стандартам. Теперь они смогут помочь 3500 детям и взрослым восстанавливать двигательные функции с помощью спорта.

В рамках фестиваля «ПАРИ ФЕСТ» фонд участвовал в реализации экологических инициатив: были установлены питьевые фонтанчики для гостей и организован раздельный сбор отходов совместно с экоцентром «Сборка». За день работы фестиваля команда собрала более 1500 единиц бумажной посуды и 1100 пластиковых бутылок и крышек. В активностях приняли участие около 2500 человек. В 2025 году фонд планирует расширить экологическую программу фестиваля и других спортивных событий.

Фонд подвел и финансовые итоги года. Среди них:

• 12 301 756,92 рубля

пошли на развитие адаптивного спорта и спортивной инфраструктуры в городах России;

• 4 млн рублей

на помощь спортсменам, которые завершили карьеру и нуждаются в социализации;

• 11 756 200 рублей

направили на поддержку локальных благотворительных проектов;

• 500 тыс. рублей

фонд вложил в экологические инициативы, включая экологизацию спортивных матчей.