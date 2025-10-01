Ведомости
В регионах России запустили проект помощи пожилым людям и ветеранам спорта

Инициативу поддержали старейшие футбольные клубы Лиги PARI
Валентин Васильев

1 октября, в Международный день пожилого человека, благотворительный фонд «Пари и побеждай» совместно с Лигой PARI, проводимой под эгидой Футбольной Национальной Лиги, и платформой Tooba запускают масштабный социально значимый проект. Инициатива объединит старейшие футбольные клубы Лиги PARI — «Ротор», «Торпедо», «Урал», «Черноморец» — и болельщиков в разных городах России для помощи пожилым людям и ветеранам спорта.

«ФНЛ  это, прежде всего, структура из трех лиг. И в этот раз наши партнеры Лиги PARI объединились для того, чтобы сделать спецпроект для клубов-участников. Ко дню пожилого человека мы решили поработать со старейшими клубами лиги, выбранными по датам основания. Иногда самая простая идея способна превратиться в нечто по-настоящему масштабное. Я рад, что команды нас поддержали и приняли активное участие в реализации всех задуманных механизмов», — поделился Денис Солодков, директор по маркетингу и коммуникациям ФНЛ.

Сбор пожертвований пройдет на платформе ToobaДля усиления помощи фонд «Пари и побеждай» дополнительно направит по 50 рублей за каждого зрителя, посетившего стадион во время матчей

«Спорт умеет объединять сердца. Увлеченные игроки и болельщики не раз доказывали, что готовы поддержать тех, кто нуждается. Особенно важно помнить и заботиться о пожилых людях, которые зачастую нуждаются в поддержке не только в больших городах, но и в регионах. Давайте вместе сделаем так, чтобы помощь приходила ко всем, кто ее ждет!», — прокомментировали в команде Tooba.

Все собранные средства будут направлены подопечным четырех благотворительных фондов — «Второе дыхание» (Москва)«Прекрасное далеко» (Новороссийск), «Старость в радость» (Волгоград) и «Дари еду» (Екатеринбург). Эти организации системно поддерживают старшее поколение, в том числе заслуженных спортсменов. Такой подход гарантирует весомый вклад в оказание адресной помощи именно тем НКО, которые лучше всего знают потребности своих подопечных в регионах.

В городах проведения матчей Лиги PARI откроются фотовыставки, посвященные местным спортивным легендам, и уголки, где можно будет поделиться своими семейными историями о спортсменах.

Проект не ограничится рамками матчей: все собранные материалы будут переведены в цифровой формат и опубликованы в СМИ и на сайте проекта.

Расписание матчей Лиги PARI, в рамках которых реализуется социально значимая инициатива, доступно по ссылке.

Новое