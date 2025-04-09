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26 апреля 8:30ГлавнаяНовости

Клиенты PARI выбирают «Локомотив» в матче с «Ростовом» в 26-м туре РПЛ

Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.70
Валентин Васильев

26 апреля «Ростов» сыграет с «Локомотивом» в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги. Соперники встретятся на домашнем стадионе желто-синих, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что хозяева имеют чуть больше шансов на успех. Ставки на победу «Ростова» принимаются по коэффициенту 2.25, что соответствует 43% вероятности. Заключить пари на успех «Локомотива» можно с коэффициентом 3.05, ничья идет за 3.60. Вероятности этих исходов составляют примерно 31% и 26%.

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А вот клиенты PARI по большей части склоняются к победе «железнодорожников». 58% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех «Локомотива». 27% сделано на ростовчан и 15% — на ничью.

По оценкам аналитиков, в предстоящей игре будет забито по меньшей мере три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.70, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.15. При этом букмекеры считают, что в матче забьют обе команды, и предлагают поставить на это за 1.60. Если же оба коллектива забьют по два и более гола, сыграет ставка за 4.30.

Наиболее вероятным результатом игры считается ничья со счетом 1:1. Ставки на этот исход принимаются по коэффициенту 7.50.

«Локомотив» входит в завершающую часть сезона на шестом месте в турнирной таблице с 44 очками. В прошлых пяти турах РПЛ «железнодорожники» победили московское «Динамо» (2:1) и «Пари НН» (3:0), но проиграли «Крыльям Советов» (1:5) и «Рубину» (0:1), а также разделили очки с «Зенитом» (1:1).

«Ростов» набрал 36 очков и разместился на седьмой строчке. В прошлых пяти игра национального чемпионата желто-синие победили «Акрон» (3:2) и «Факел» (2:0), однако проиграли «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (0:3) и «Ахмату» (1:2).

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