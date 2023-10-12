Клиенты PARI ставят на победу России над Камеруном в товарищеском матче

12 октября в товарищеском матче сборная России примет сборную Камеруна. Встреча состоится на столичном стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов на предстоящую игру.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу России можно по коэффициенту 2.20, что соответствует примерно 45% вероятности. Котировки на триумф Камеруна составляют 3.60 (приблизительно 27%). Ничья в линии PARI идет за 3.40 (около 28%).

Клиенты PARI также прогнозируют успех хозяев. Примерно 66% от общего оборота ставок на исход встречи приходится на победу российской команды, еще 26% от всего оборота распределились в пользу африканцев, а оставшиеся 8% — в пользу ничьей.

По оценкам аналитиков PARI, встреча не получится результативной. Ожидается, что команды Валерия Карпина и Ригобера Сонга забьют на двоих максимум два мяча. Поставить на это можно за 1.65. В 2023 году в четырех из пяти матчей с участием сборной России результативность не превышала двух мячей. В то же время с Камеруном ставка на тотал больше 2.5 в этом году сыграла три раза из четырех.

Вероятность обмена голами букмекеры оценивают высоким коэффициентом — 2.00. Если хотя бы одной из команд удастся провести этот матч «на ноль», сыграет котировка 1.80. К данному моменту в пяти матчах года с участием российской сборной забивали оба соперника. В четырех встречах с участием Камеруна ставка «обе забьют» прошла трижды.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается предсказать точный счет. Наиболее вероятный вариант — ничья 0:0 или 1:1 за 6.50. Победа хозяев 1:0 идет в линии PARI за 7.00. Предсказать триумф любой из команд с сухим счетом предлагается за 2.30.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей на победу россиян по коэффициенту 2.20. Игрок добавил этот прогноз в экспресс из трех футбольных событий с общим коэффициентом 9.24.

Сборная России перед сегодняшней игрой занимает 39-е место в рейтинге ФИФА. В связи с отстранением от международных турниров команда Валерия Карпина с 2022 года играет только товарищеские матчи. За это время россияне добились двух побед, потерпели одно поражение, а пять встреч свели вничью. Мирным результатом завершилась и последняя игра — 1:1 с Катаром 12 сентября.

Сборная Камеруна — 41-я в мировом рейтинге. Команда Ригобера Сонга ездила в Катар на чемпионат мира в декабре 2022 года, но выступила на турнире неудачно — заняла третье место в группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией и не вышла в плей-офф. В этом году камерунцы выиграли всего один матч. 12 сентября «неукротимые львы» разгромили дома сборную Бурунди (3:0), благодаря чему пробились на Кубок африканских наций. Турнир пройдет в январе–феврале 2024 года в Кот-д'Ивуаре.