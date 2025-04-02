PARI: СКА победит «Динамо» и сравняется с москвичами по победам в серии плей-офф Кубка Гагарина

2 апреля состоится четвертый матч серии в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина между санкт-петербургским СКА и московским «Динамо». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «армейцев». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.25, что составляет 43% вероятности. Спрогнозировать победу бело-голубых можно по коэффициенту 2.85 (или 34%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.10 (23%). Победа СКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.73 (55%). Поставить на итоговый успех «Динамо» можно за 2.10 (45%).

Клиенты PARI верят в успех петербургской команды. На победу СКА приходится около 65% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 28% сделано в пользу москвичей, еще приблизительно 7% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 67% на 33% в пользу подопечных Романа Ротенберга.

Аналитики считают проход «Динамо» в следующую стадию турнира более вероятным. Если московский клуб окажется в четвертьфинале, сыграет ставка за 1.33 (72%). Проход СКА котируется перед четвертым матчем за 3.35 (28%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.50. Если москвичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.00.

Предыдущая игра 1/8 финала между СКА и «Динамо» завершилась со счетом 5:3 в пользу клуба с берегов Невы. Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние этих команд в серии плей-офф получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.50. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.50.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 150 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из двух событий и включил в купон прогноз на то, что СКА и «Динамо» забросят не менее пяти шайб, по котировке 1.50. Общий коэффициент экспресса — 2.07.

«Динамо» завершило регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции, набрав 89 очков. СКА остановился на седьмом месте Запада с 82 очками. Бело-голубые и «армейцы» из северной столицы встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата шесть раз. Счет по личным встречам — 5:1 в пользу динамовцев. В плей-офф москвичи тоже по-прежнему впереди —2:1. Шансы «Динамо» завоевать трофей котируются за 10.50. Если СКА удастся выиграть Кубок Гагарина, сыграет коэффициент 25.00.