Быстрый выигрыш от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за серию проданных ставок

Baltbet отметился небольшим розыгрышем с очень необычными условиями. Для получения фрибетов участникам конкурса нужно использовать функцию кешаут. Проданные ставки признаются квалификационными, за это контора выдает фрибет от 200 рублей.
Для участия в промоакции «Быстрый выигрыш» беттору следует выполнить ряд условий букмекерской конторы:
Контора разрешает ставить экспрессы и ординары. Минимальный коэффициент каждого билета — 1.30. Минимальная сумма ставки — 100 рублей. После успешной продажи купонов «Балтбет» начислит фрибет от 200 рублей.
Для начисленных бонусов используется стандартный регламент. Они активны в течение месяца, после чего списываются с фрибет-баланса без возможности восстановления. Ставки принимаются на ординары и экспрессы. Минимальный коэффициент использования составляет 1.40. Максимум — 100.00.
В разделе находится вся необходимая информация по бонусу.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.02.2026 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Большой запас времени
|➖ Учитываются именно проданные ставки
|➕ Достаточно продать только 3 пари
Букмекерская контора предлагает игрокам довольно необычные условия. Бонус можно рассматривать даже в качестве системы обучения работы с функцией кешаут, за которую дополнительно дадут приятный подарок.