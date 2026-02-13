Быстрый выигрыш от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за серию проданных ставок

Для начисленных бонусов используется стандартный регламент. Они активны в течение месяца, после чего списываются с фрибет-баланса без возможности восстановления. Ставки принимаются на ординары и экспрессы. Минимальный коэффициент использования составляет 1.40. Максимум — 100.00.