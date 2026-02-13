Ведомости
БК БалтбетФрибеты за депозит
Быстрый выигрыш от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за серию проданных ставок

200 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Используйте страховку и забирайте дополнительный фрибет в «Балтбет»

Baltbet отметился небольшим розыгрышем с очень необычными условиями. Для получения фрибетов участникам конкурса нужно использовать функцию кешаут. Проданные ставки признаются квалификационными, за это контора выдает фрибет от 200 рублей.

Как получить бонус от 200 рублей в БК Балтбет за участие в промоакции Быстрый выигрыш

Свернуть

Для участия в промоакции «Быстрый выигрыш» беттору следует выполнить ряд условий букмекерской конторы:

  1. Регистрация в Baltbet.
  2. Согласие с участием в розыгрыше.
  3. Заключение 3 квалификационных пари с последующей продажей каждой ставки.

Контора разрешает ставить экспрессы и ординары. Минимальный коэффициент каждого билета — 1.30. Минимальная сумма ставки — 100 рублей. После успешной продажи купонов «Балтбет» начислит фрибет от 200 рублей.

Как отыграть бонус от 200 рублей за серию проданных пари в БК Балтбет

Свернуть

Для начисленных бонусов используется стандартный регламент. Они активны в течение месяца, после чего списываются с фрибет-баланса без возможности восстановления. Ставки принимаются на ординары и экспрессы. Минимальный коэффициент использования составляет 1.40. Максимум — 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей от БК Балтбет

Свернуть

В разделе находится вся необходимая информация по бонусу.

Максимальный размер бонуса

от 200 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

15.02.2026 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Большой запас времени➖ Учитываются именно проданные ставки
➕ Достаточно продать только 3 пари 

Заключение

Свернуть

Букмекерская контора предлагает игрокам довольно необычные условия. Бонус можно рассматривать даже в качестве системы обучения работы с функцией кешаут, за которую дополнительно дадут приятный подарок. 

Валентин Васильев

