Четыре комбинации от БК Балтбет: фрибеты от 250 рублей за 4 победных ставки на футбол

БК «Балтбет» запускает свежую акцию для любителей футбольных пари. Участнику нужно выиграть 4 любых экспресса и получить бонус от 250 рублей.

Как получить бонус Балтбет от 250 рублей за 4 победных пари на футбольные игры

Выполняйте все пункты инструкции без отклонений:

1. Пройдите регистрацию на платформе «Балтбет», если вы еще не клиент БК.

2. Перейдите во вкладку «Четыре комбинации» и активируйте участие.

3. Выиграйте 4 футбольных экспресса с минимальной суммой 300 рублей и коэффициентами не ниже 1.20 для каждого исхода.

Игроку предоставляется 24 часа на выполнение задания. Величина бонуса формируется с учетом активности участника на сайте «Балтбет».

Как отыграть бонус Балтбет от 250 рублей в рамках промо Четыре комбинации

После того, как игрок справился с условиями акции, фрибет сразу отображается в корзине и хранится 1 месяц. Его можно использовать для ординаров и экспрессов с общим кэфом от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 250 рублей от Балтбет

Все детали промоакции собраны в специально подготовленной таблице.

Максимальный размер бонуса

От 250 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

23.11.2025 (23:59 МСК)

До 2000 рублей фрибетом доступно в телеграме букмекера за правильный прогноз счета игр «Арсенал»-«Тоттенхэм» и «Локомотив»-«Краснодар».

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Возможность за короткий срок заработать фрибет➖ На выполнение всех экспрессов отводится всего 24 часа
➕ Размер бонуса определяется индивидуально, в зависимости от прокаченности вашего аккаунта 

Заключение

Чтобы получить фрибет 250 рублей, игроку придется поставить минимум 1200 рублей. При проигрыше любого из купонов сумма пари возрастает. Промоакция может не оправдать усилий.

Валентин Васильев

