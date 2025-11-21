Четыре комбинации от БК Балтбет: фрибеты от 250 рублей за 4 победных ставки на футбол

Выполняйте все пункты инструкции без отклонений:

1. Пройдите регистрацию на платформе «Балтбет», если вы еще не клиент БК.

2. Перейдите во вкладку «Четыре комбинации» и активируйте участие.

3. Выиграйте 4 футбольных экспресса с минимальной суммой 300 рублей и коэффициентами не ниже 1.20 для каждого исхода.

Игроку предоставляется 24 часа на выполнение задания. Величина бонуса формируется с учетом активности участника на сайте «Балтбет».