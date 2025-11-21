БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогнозы на матчи Арсенал-Тоттенхэм и Локомотив-Краснодар

Партнерский проект
В Telegram-канале БК «Балтбет» начинается новое состязание для любителей футбольных прогнозов. Бетторов с верными предсказаниями счета игр «Арсенал»-«Тоттенхэм» и «Локомотив»-«Краснодар» ожидают фрибеты до 2000 рублей.
Участие в промо требует выполнения ряда условий:
1. Создать аккаунт на платформе Baltbet или авторизоваться через уже существующий профиль.
2. Стать подписчиком канала @rubaltbet.
3. До начала первой встречи оставить под конкурсной записью прогноз с точными итогами обеих игр.
4. При желании увеличить выигрыш, сделав ставку от 300 рублей и указав номер купона.
За правильные прогнозы на 2 игры участники получат фрибет на сумму до 2000 рублей. В случае большого количества победителей общий фонд в 6000 рублей делится между всеми.
Фрибет предоставляется на 1 месяц. Инструкции по его использованию будут выданы при начислении.
Ознакомимся с важными деталями конкурса.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (чтобы удвоить приз)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
23.11.2025 (19:30 МСК)
Букмекер «Зенит» приглашает своих клиентов также предсказать результат матча РПЛ «Локомотив»-«Краснодар». Победителей ждет фрибет на 500 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Механика максимально простая и не требует денежных затрат
|➖ Необходимо дать правильный прогноз по обоим матчам
|➕ Есть возможность удвоить выигрыш до 4000 рублей
Букмекер выделил 2 самых интересных воскресных матча — лондонское дерби и топ-игру РПЛ. Любители футбола могут попробовать угадать результаты и забрать фрибет.