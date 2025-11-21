Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



21 ноября 9:33ГлавнаяБонусы
БК БалтбетАкции
logo

БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогнозы на матчи Арсенал-Тоттенхэм и Локомотив-Краснодар

2000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Лондонское дерби и топ-игра РПЛ ждут ваших прогнозов!

В Telegram-канале БК «Балтбет» начинается новое состязание для любителей футбольных прогнозов. Бетторов с верными предсказаниями счета игр «Арсенал»-«Тоттенхэм» и «Локомотив»-«Краснодар» ожидают фрибеты до 2000 рублей.

Как получить фрибет до 2000 рублей в БК Балтбет за прогнозы на точный счет

Свернуть

Участие в промо требует выполнения ряда условий:

1. Создать аккаунт на платформе Baltbet или авторизоваться через уже существующий профиль.

2. Стать подписчиком канала @rubaltbet.

3. До начала первой встречи оставить под конкурсной записью прогноз с точными итогами обеих игр.

4. При желании увеличить выигрыш, сделав ставку от 300 рублей и указав номер купона.

За правильные прогнозы на 2 игры участники получат фрибет на сумму до 2000 рублей. В случае большого количества победителей общий фонд в 6000 рублей делится между всеми.

Как отыграть фрибет до 2000 рублей за прогнозы на футбольные матчи от БК Балтбет

Свернуть

Фрибет предоставляется на 1 месяц. Инструкции по его использованию будут выданы при начислении.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от Балтбет

Свернуть

Ознакомимся с важными деталями конкурса.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ (чтобы удвоить приз)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

23.11.2025 (19:30 МСК)

Букмекер «Зенит» приглашает своих клиентов также предсказать результат матча РПЛ «Локомотив»-«Краснодар». Победителей ждет фрибет на 500 рублей.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Механика максимально простая и не требует денежных затрат➖ Необходимо дать правильный прогноз по обоим матчам
➕ Есть возможность удвоить выигрыш до 4000 рублей 

Заключение

Свернуть

Букмекер выделил 2 самых интересных воскресных матча — лондонское дерби и топ-игру РПЛ. Любители футбола могут попробовать угадать результаты и забрать фрибет.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer71 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer405 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer26 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer405 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё