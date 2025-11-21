БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогнозы на матчи Арсенал-Тоттенхэм и Локомотив-Краснодар

Участие в промо требует выполнения ряда условий:

1. Создать аккаунт на платформе Baltbet или авторизоваться через уже существующий профиль.

2. Стать подписчиком канала @rubaltbet .

3. До начала первой встречи оставить под конкурсной записью прогноз с точными итогами обеих игр.

4. При желании увеличить выигрыш, сделав ставку от 300 рублей и указав номер купона.

За правильные прогнозы на 2 игры участники получат фрибет на сумму до 2000 рублей. В случае большого количества победителей общий фонд в 6000 рублей делится между всеми.