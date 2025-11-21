БК Zenit: фрибеты на 500 рублей за прогноз на игру Локомотив-Краснодар

Партнерский проект
Букмекерская компания «Зенит» запускает конкурс к главной игре 16 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром». Участникам предлагается угадать точный счет встречи и получить за это 500 рублей в виде фрибета.
Начисление приза происходит только при выполнении всех условий:
1. Создать и полностью подтвердить аккаунт на сайте БК «Зенит».
2. Стать подписчиком Telegram-канала букмекера.
3. Написать свой прогноз точного счета под конкурсным постом.
Приз — 500 рублей фрибетом за правильный прогноз. Максимальное количество победителей — 15.
Фрибет начисляется на 7 дней. Он позволяет заключать ставки на любые события и рынки.
Ниже приведен подробный разбор условий участия в промоакции.
Минимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.11.2025 (18:45 МСК)
Букмекерская компания BetBoom проводит розыгрыш железного фрибета на 1500 рублей на другом матче тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
Плюсы
Минусы
|➕ Без сложных механик — достаточно зарегистрироваться и оставить комментарий
|➖ Ограничение по количеству победителей — всего 15
|➕ Бонус доступен для ставок на любые исходы и типы пари
Действующий чемпион России «Краснодар» приедет в Москву, чтобы сыграть с «Локомотивом». За матчем будет наблюдать большое количество болельщиков, многие из которых уже имеют свои варианты на исход встречи. Если победителей конкурса окажется больше 15, БК «Зенит» отдаст преимущество активным игрокам платформы.