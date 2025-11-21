БК Zenit: фрибеты на 500 рублей за прогноз на игру Локомотив-Краснодар

Ведомости
Станьте 1 из 15 счастливчиков!

Букмекерская компания «Зенит» запускает конкурс к главной игре 16 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром». Участникам предлагается угадать точный счет встречи и получить за это 500 рублей в виде фрибета.

Как получить бонус от Zenit на 500 рублей за прогноз на игру Локомотив-Краснодар

Начисление приза происходит только при выполнении всех условий:

1. Создать и полностью подтвердить аккаунт на сайте БК «Зенит».

2. Стать подписчиком Telegram-канала букмекера.

3. Написать свой прогноз точного счета под конкурсным постом.

Приз — 500 рублей фрибетом за правильный прогноз. Максимальное количество победителей — 15.

Как отыграть бонус БК Zenit на 500 рублей за прогноз на игру Локомотив-Краснодар

Фрибет начисляется на 7 дней. Он позволяет заключать ставки на любые события и рынки.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 рублей от БК Зенит

Ниже приведен подробный разбор условий участия в промоакции.

Минимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

23.11.2025 (18:45 МСК)

Букмекерская компания BetBoom проводит розыгрыш железного фрибета на 1500 рублей на другом матче тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Без сложных механик — достаточно зарегистрироваться и оставить комментарий➖ Ограничение по количеству победителей — всего 15
➕ Бонус доступен для ставок на любые исходы и типы пари 

Заключение

Действующий чемпион России «Краснодар» приедет в Москву, чтобы сыграть с «Локомотивом». За матчем будет наблюдать большое количество болельщиков, многие из которых уже имеют свои варианты на исход встречи. Если победителей конкурса окажется больше 15, БК «Зенит» отдаст преимущество активным игрокам платформы.

Валентин Васильев

