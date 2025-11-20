Ведомости
Железный фрибет от БК BetBoom: бонус 1500 рублей за ставку на игру Спартак — ЦСКА

1500 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
3000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Московское дерби с фрибетом!

Букмекер BetBoom запустил акцию «Железный фрибет» специально к московскому дерби «Спартак» — ЦСКА. Нужно поставить 3000 рублей на матч и во вкладке «Акции» указать промокод DERBY1500, чтобы гарантированно получить фрибет 1500 рублей.

Как получить бонус BetBoom 1500 рублей за ставку на встречу Спартака и ЦСКА

Свернуть

Желающим побороться за фрибет нужно выполнить такие действия:

1. Зарегистрировать аккаунт в БК BetBoom (для новых клиентов).

2. Во вкладке «Акции» указать промокод DERBY1500.

3. Пополнить счет на 3000 рублей.

4. Поставить 3000 рублей на матч «Спартак» — ЦСКА.

Минимальный коэффициент пари — 1.30. Каждый участник, выполнивший условия, гарантированно получит фрибет 1500 рублей.

Как отыграть бонус BetBoom до 1500 рублей за пари на игру Спартак — ЦСКА

Свернуть

Фрибет ставится единым купоном, независимо от типа ставки — ординар или экспресс. Коэффициент должен находиться в диапазоне 1.30-3.50. На использование фрибета отводится 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1500 рублей от BetBoom

Свернуть

Ниже вы найдете лаконичное описание всех условий.

Максимальный размер бонуса

1500 ₽

Минимальный депозит

3000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.11.2025 (16:45 МСК)

Фрибеты до 5000 рублей и фирменный мерч сборной России разыгрываются в Telegram-канале букмекера.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Бонус получат все, кто выполнит условия➖ Необходимо поставить 3000 рублей
➕ Промо приурочено к топовому матчу «Спартак» — ЦСКА 

Заключение

Свернуть

БК BetBoom подготовила большое количество фрибетов к главному матчу тура РПЛ. Порог входа в акцию высокий — 3000 рублей, но бонус железно достанется каждому участнику.

Валентин Васильев

