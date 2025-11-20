Железный фрибет от БК BetBoom: бонус 1500 рублей за ставку на игру Спартак — ЦСКА

Партнерский проект
Букмекер BetBoom запустил акцию «Железный фрибет» специально к московскому дерби «Спартак» — ЦСКА. Нужно поставить 3000 рублей на матч и во вкладке «Акции» указать промокод DERBY1500, чтобы гарантированно получить фрибет 1500 рублей.
Желающим побороться за фрибет нужно выполнить такие действия:
1. Зарегистрировать аккаунт в БК BetBoom (для новых клиентов).
2. Во вкладке «Акции» указать промокод DERBY1500.
3. Пополнить счет на 3000 рублей.
4. Поставить 3000 рублей на матч «Спартак» — ЦСКА.
Минимальный коэффициент пари — 1.30. Каждый участник, выполнивший условия, гарантированно получит фрибет 1500 рублей.
Фрибет ставится единым купоном, независимо от типа ставки — ординар или экспресс. Коэффициент должен находиться в диапазоне 1.30-3.50. На использование фрибета отводится 7 дней.
Ниже вы найдете лаконичное описание всех условий.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.11.2025 (16:45 МСК)
Фрибеты до 5000 рублей и фирменный мерч сборной России разыгрываются в Telegram-канале букмекера.
Плюсы
Минусы
|➕ Бонус получат все, кто выполнит условия
|➖ Необходимо поставить 3000 рублей
|➕ Промо приурочено к топовому матчу «Спартак» — ЦСКА
БК BetBoom подготовила большое количество фрибетов к главному матчу тура РПЛ. Порог входа в акцию высокий — 3000 рублей, но бонус железно достанется каждому участнику.